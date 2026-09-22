Sambhal News: युवक को ट्रैक्टर ने रौंदा, मौके पर ही मौत

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बदायूं जिले के थाना दातागंज क्षेत्र के गांव बसैला निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को उसका छोटा भाई सनी निजी कार्य से बहजोई आया था। काम निपटाने के बाद वह थाना क्षेत्र के गांव पाठकपुर में अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए बहजोई में बाइक एजेंसी के सामने सवारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान चंदौसी की ओर से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सनी को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सनी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकारी परिजनों को दी। इस संबंध में सीओ गुन्नौर स्तुति सिंह ने बताया कि पीड़ित भाई की तहरीर के आधार पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।