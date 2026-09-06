फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Youth found in compromising situation beaten up, handed over to police.

Sambhal News: आपत्तिजनक हालात में मिले युवक की पिटाई, पुलिस को सौंपा

Sun, 06 Sep 2026 02:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Youth found in compromising situation beaten up, handed over to police.
सौंधन। कैलादेवी थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात एक युवक को महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। इस घटना के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं।
विज्ञापन

गांव निवासी एक व्यक्ति बाहर रहकर वाहन चलाते हैं। उन्हें अपनी पत्नी और गांव के ही एक युवक के बीच संबंधों की जानकारी मिली थी। शुक्रवार शाम वह चुपचाप गांव पहुंचे। देर रात उन्होंने अपने भाई और पड़ोसी के साथ युवक को पकड़ा। युवक उस समय उनकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ।
विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार, आसपास के लोगों ने फायरिंग जैसी आवाजें भी सुनीं। युवक की पिटाई कर सौंधन पुलिस को सौंप दिया गया। संभल सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ है। इसके साथ ही तीन कारतूस और दो खोखा भी मिले हैं। आरोपी मुकेश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया है। एजेंसी
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed