Sambhal News: महिला के साथ रहने की जिद पर युवती से मारपीट

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पुलिस के अनुसार युवती कुछ समय पहले गंगावास निवासी व्यक्ति के साथ नोएडा की गढ़ी मंडी में काम करने गई थी। वहां उसकी पहचान गंगावास निवासी महिला से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों काम के लिए राजस्थान के भिवाड़ी चली गईं। दो माह बाद गंगावास की महिला के परिवार के लोग भिवाड़ी पहुंचे और 21 सितंबर को उसे गांव गंगावास ले आए।युवती भी महिला के साथ उसके घर पहुंच गई और वहीं रहने की जिद करने लगी। आरोप है कि इसको लेकर महिला के पति ने उससे जाने के लिए कहा। युवती का आरोप है कि 23 सितंबर को इसी बात को लेकर तीनों ने उसके साथ लाठी-डंडों और बेल्ट से मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद वह थाना जुनावई पहुंची और तहरीर दी।थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर पर महिला के पति समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।