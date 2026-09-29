Sambhal News: हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती और दो बच्चे घायल

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हादसा सोमवार को शाम करीब पांच बजे गांव मदारा के निकट हुआ। इस दुर्घटना में कार भी पलट गई, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया। घायलों में थाना कैलादेवी के गांव अमावती खिरनी निवासी सुरेंद्र, उनकी पत्नी नीरज और बच्चे निर्देश व हृदेश शामिल हैं।परिजनों ने बताया कि सुरेंद्र अपने परिवार के साथ गांव सादातबाड़ी स्थित ससुराल से अपने गांव लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। कलक्ट्रेट के निकट स्थित निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। घायलों में नीरज की हालत गंभीर बनी हुई है।हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक ने बताया कि घायलों का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि फरार चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर हादसे की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।