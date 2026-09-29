Sambhal News: बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध में सफाई कर्मचारियों का धरना

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संघ के जिलाध्यक्ष धीरज पाल सिंह यादव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से मुक्त किया जाए। शासन द्वारा सफाई कर्मचारियों को निर्धारित जॉब चार्ट में ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर से वेतन मांग पत्र के आधार पर भुगतान किया जा रहा है, तो फिर बायोमेट्रिक की क्या जरूरत है। यदि बायोमेट्रिक से ही वेतन मिलेगा तो ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और एडीओ पंचायत के हस्ताक्षर क्यों कराए जाते हैं।उन्होंने कहा कि ब्लॉक क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में सचिवालय पर लगी बायोमेट्रिक मशीनें खराब हैं, बिजली और इनवर्टर की व्यवस्था फेल है। ऐसे में हाजिरी नहीं लगने पर विभागीय अधिकारी एक दिन का वेतन काट देते हैं। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होता और सचिवालयों की व्यवस्थाओं की जांच भी नहीं की जाती।कहा गया कि बायोमेट्रिक के नाम पर सिर्फ कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो 7 अक्तूबर को जिलेभर के सफाई कर्मचारी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे।इस दौरान जिला महामंत्री रंजीत सिंह, रोहतास पाल, उमर हसन, सुरेंद्र कुमार, कौशल कुमार, आशू राज, परमपाल, मोहम्मद रफीक, संदीप कुमार, राजेश, सुभाष, विजयपाल, शिवा, विनीता, नासिर, जयपाल, बालक राम, राज बहादुर आदि मौजूद रहे।