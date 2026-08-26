जमीन अधिग्रहण में नहीं चलने देंगे मनमानी : भाकियू

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ज्ञापन में कहा गया कि गंगा एक्सप्रेसवे का जंक्शन बनने के कारण क्षेत्र में कृषि एवं गैर-कृषि भूमि के दाम आसमान छू रहे हैं। इसलिए वर्तमान बाजार भाव के अनुसार सर्किल रेट को तत्काल रिवाइज किया जाए और संशोधित सर्किल रेट के आधार पर ही किसानों की जमीन ली जाए। आरोप लगाया कि 2016 के सर्किल रेट पर बहुफसली और उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किसानों के हितों के विपरीत है। ऐसी जमीन अधिग्रहीत होने से सैकड़ों किसान परिवारों के सामने रोजगार और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है।कहा कि किसानों की जमीन का मूल्य 2016 के आधार पर तय करना भेदभावपूर्ण है। किसानों ने मांग की कि जमीन का मुआवजा वर्तमान बाजार भाव और संशोधित सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित किया जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह यादव ने किया। उनके साथ जुगेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, वशिष्ठ सिंह यादव, वारिस, मोहम्मद हफीज, चंद्रपाल आदि शामिल रहे।