Sambhal News: बाइक की टक्कर से दो स्कूली छात्र घायल

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थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव अलीपुर बुजुर्ग निवासी सचिन कुमार का बेटा वंश वैश्य और उसका दोस्त शरद चौधरी निवासी विकास नगर कक्षा आठ में पढ़ते हैं। शुक्रवार को वंश का जन्मदिन था। वह मोबाइल लेकर स्कूल पहुंचा था। सुबह मोबाइल रखने के लिए वह शरद के साथ बाइक से उसके घर जा रहा था।मौलागढ़ पुलिया पर पंचमुखी मंदिर के पास पीछे से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों छात्र बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने दोनों घायल छात्रों को सुभाष रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां दोनों का उपचार चल रहा है। वंश के पिता सचिन कुमार ने बताया कि शुक्रवार को बेटे का जन्मदिन था। वह स्कूल मोबाइल लेकर गया था और मोबाइल रखने के लिए अपने दोस्त शरद के साथ उसके घर जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। संवाद