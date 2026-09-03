Sambhal News: कैंटर की टक्कर से बाइक सवार तीन घायल

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जुनावई थाना क्षेत्र के गांव ऐरोला नवादी निवासी 15 वर्षीय आकाश पुत्र कालीचरन अपने मामा देवेंद्र सिंह और विनोद के साथ बाइक से जा रहा था। बताया गया कि देवेंद्र सिंह और विनोद आकाश को उसके घर से लेकर मेवुआ हसन की मड़ैया स्थित अपने घर जा रहे थे। बुधवार सुबह जब तीनों बाइक से वर्द्धमान पुल पर पहुंचे, तभी तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और उस पर सवार तीनों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद करते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद कुछ समय तक वर्द्धमान पुल पर यातायात भी प्रभावित रहा। थाना प्रभारी लवनीश कुमार चौधरी ने बताया कि कैंटर को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।