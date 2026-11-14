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Sambhal News: शिक्षक ने दसवीं की छात्रा को भेजे अश्लील मेसेज, रिपोर्ट

Sat, 14 Nov 2026 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 14 Nov 2026 01:52 AM IST
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Teacher sent obscene messages to a Class 10 student, report says
संभल। संभल के कोतवाली क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ दसवीं की छात्रा को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। शिक्षक पर छात्रा को परीक्षा में पास कराने का झांसा देने का भी आरोप है।
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पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। संभल के पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि मामले की आगे की जांच की जा रही है। एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया था। शिकायत में बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी दसवीं की छात्रा है।
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शिक्षक महेश कुमार यादव ने छात्रा को अच्छे अंकों से पास कराने का भरोसा दिया था। इसके बाद शिक्षक ने छात्रा के मोबाइल पर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए। इन हरकतों से छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई थी।
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पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलिस उपाधीक्षक ने पुष्टि की कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के दौरान सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। जांच के बाद आगे की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
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