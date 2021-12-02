विज्ञापन

गनीमत रही कि हादसे के समय बस में बच्चे नहीं थे। बस बच्चों को लेने के लिए जा रही थी। हादसे के बाद बस चालक अबूबकर ने ट्रक को मढ़न अड्डे पर रुकवा लिया और ट्रक चालक के सामने नाराजगी जताई। बस चालक ने नुकसान की भरपाई की मांग की।असमोली शुगर मिल प्रबंधन और प्रशासन से ओवरलोड गन्ने से लदे वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं, गांव शफातनगर गांव के निवासी ट्रक चालक हामिद ने बताया कि वह मुरादाबाद के मालीपुर से ट्रक में गन्ने भरकर असमोली शुगर मिल जा रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई। संवाद