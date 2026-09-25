Sambhal News: आरोप लगाने वाले सदस्यों के दर्ज किए जाएंगे बयान

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ट्रस्ट पर नवीनीकरण में फर्जी आधारकार्ड और शपथपत्रों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए ट्रस्ट के सदस्य ह्देश कुमार, अजय प्रताप सिंह, अवधेश कुमार सिंह, आशुतोष प्रताप सिंह, अमित कुमार, राघवेंद्र कुमार, संतोष कुमार, नवीन कुमार, शंकर सिंह, प्रेमपाल ने सीएम पोर्टल और डीएम को शिकायत दर्ज कराई थी। इसी क्रम में अब इन शिकायतकर्ताओं के बयान समिति दर्ज करेगी। इसके लिए डीएम ने भरोसा दिया है।इस मामले में मुरादाबाद के सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स के कार्यालय में भी शिकायत की गई थी। इस कार्यालय से ही नवीनीकरण होता है। शिकायतकर्ता सदस्य आशुतोष प्रताप सिंह ने बताया कि 29 सितंबर को कार्यालय में पहुंचने का नोटिस प्राप्त हुआ है। वहां भी हम नवीनीकरण के फर्जीवाड़े के प्रमाण पेश करेंगे। संवाद