फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Soldier on duty in Pune... Police seized his bike.

Sambhal News: जवान ड्यूटी पर पुणे में... पुलिस ने सीज कर दी बाइक

Mon, 31 Aug 2026 11:49 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 31 Aug 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Soldier on duty in Pune... Police seized his bike.
रजपुरा। थाना पुलिस पर एक सेना के जवान की बाइक कथित तौर पर बिना उनकी मौजूदगी के सीज करने का आरोप लगा है। पुलिस ने जवान को ही वाहन का चालक दर्शाकर 10 हजार रुपये का चालान किया है। जबकि जवान का कहना है कि वह पुणे में ड्यूटी पर थे। बाइक पिछले 50 दिनों से थाने में खड़ी है और ई-चालान व कोर्ट की ऑनलाइन प्रक्रिया लंबित होने से रिलीज नहीं हो पा रही है।
विज्ञापन

जवान परमानंद शर्मा ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परमानंद शर्मा ने बताया कि एक जुलाई को शाम 7:43 बजे उनकी बाइक दुकान के सामने से उठाई गई थी। उस समय वह पुणे में सेना की ड्यूटी पर तैनात थे। उनके पास आधिकारिक रिकॉर्ड और अटेंडेंस प्रमाण भी हैं। शिकायत में यह भी आरोप है कि पुलिस की पूर्व आख्या में उनके बालिग बेटे को नाबालिग बताया गया, जबकि दस्तावेज में वह बालिग है।
विज्ञापन

जवान ने आरोप लगाया कि पुलिस के अलग-अलग अभिलेखों में घटना के समय को लेकर विरोधाभास है। उन्होंने जीडी, सीसीटीवी और जीपीएस रिकॉर्ड से समय का मिलान कराने की मांग की है। परमानंद शर्मा ने उपनिरीक्षक अंकित सैनी पर धमकी देने और अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया है। हालांकि, उपनिरीक्षक अंकित सैनी ने इन आरोपों को गलत बताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed