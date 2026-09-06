Sambhal News: शाहरुख ने विपिन को पटकनी देकर जीता मुकाबला

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दंगल में दिल्ली के शाहरुख पहलवान ने मेरठ के विपिन पहलवान को हराकर मुख्य मुकाबला जीता। अन्य मुकाबलों में बुलंदशहर की भारती पहलवान ने दिल्ली की कशिश पहलवान को हराया। कुढ़फतेहगढ़ के नरवेश पहलवान ने लहरावन के उमेश पहलवान को शिकस्त दी। अलीगढ़ के बादल पहलवान ने सहारनपुर के गौरव पहलवान को हराया।रविशंकर दास पहलवान ने आगरा के शेरा पहलवान को पटखनी दी। संभल के अनस पहलवान ने मुजफ्फरनगर के चिराग पहलवान को हराया। संभल के अल्फाज पहलवान और मेरठ के प्रवीण पहलवान के बीच कुश्ती बराबरी पर छूटी। अलीगढ़ के भूरा पहलवान और सहारनपुर के सौदान पहलवान का मुकाबला भी बराबर रहा।मेले में अन्य गतिविधियांरामवीर सिंह और जगन्नाथ सिंह ने कुश्ती में रेफरी की भूमिका निभाई। ग्राम प्रधान हरवीर सिंह उर्फ पप्पू यादव सहित कई व्यवस्थापक मौजूद रहे। मेले में महिलाओं ने सौंदर्य सामग्री खरीदी और चाट पकौड़ी का आनंद लिया। बच्चों ने खेल खिलौने खरीदे और झूलों का लुत्फ उठाया। प्रतियोगिता के विजयी पहलवानों को पुरस्कृत किया गया।