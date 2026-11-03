Sambhal News: मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 6.57 लाख

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नारायण टोला निवासी रितिक शंकर का बहजोई स्थित पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। उनके अनुसार खाते में 6.57 लाख रुपये जमा थे। 19 अक्तूबर को उनका मोबाइल फोन अचानक ठप हो गया और कुछ देर बाद बंद हो गया। जब उन्होंने बैंक में अपना बैलेंस जांचा तो खाता खाली मिला।रितिक शंकर का आरोप है कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनका मोबाइल हैक कर ओटीपी और बैंक की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद पूरी रकम अलग-अलग लेन-देन में निकाल ली गई। धनराशि गायब होने का पता चलते ही उन्होंने तत्काल बैंक शाखा प्रबंधक से शिकायत की। शाखा प्रबंधक ने खाते की जांच की तो साइबर धोखाधड़ी की पुष्टि हुई।पीड़ित ने इसके बाद कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मामले की जांच-पड़ताल की। सीओ बहजोई स्तुति सिंह ने बताया कि रितिक शंकर की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। साइबर प्रकोष्ठ की मदद से मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों का जल्द ही पता लगाया जाएगा।