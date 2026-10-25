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Sambhal News: हादसे की जांच करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम

Sun, 25 Oct 2026 01:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sun, 25 Oct 2026 01:56 AM IST
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Revenue department team arrives to investigate the incident
सौंधन। कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव गंगहेटा में शुक्रवार की दोपहर हुए हादसे की जांच करने के लिए राजस्व विभाग की टीम शनिवार को पहुंची। पीड़ित ग्रामीणों से हादसे की जानकारी ली। यह हादसा उस समय हुआ था जब गांव गंगहेटा निवासी मनवीर ट्रैक्टर-ट्रॉली में बाजरे के पूले भरकर घर जा रहे थे। जैसे ही सिसौना मार्ग पर पहुंचे तो हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बाजरे के पूलों में आग लग गई। इसमें ट्रैक्टर चालक मनवीर, हरवेश, मनवीर की पत्नी ममता और ओमवीर भी झुलस गए। अब इनकी हालत में सुधार है।इसी क्रम में कानूनगो आरिफ रजा और लेखपाल जयवीर ने गांव पहुंचकर पीड़ितों से घटना की जानकारी ली है और नुकसान का आकलन किया है। प्रशासन ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। वहीं, दूसरी ओर ग्रामीणों ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कानूनगो ने बताया कि नुकसान की रिपोर्ट बनाकर जल्द ही तहसील में सौंप दी जाएगी। इसके बाद उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे।
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