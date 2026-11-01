Sambhal News: टैंक की खोदाई के दौरान मिले चांदी के 65 से अधिक सिक्के

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जगन्नाथपुर निवासी जितेंद्र के मकान में कई महीनों से निर्माण कार्य चल रहा था। करीब दो महीने पहले शौचालय टैंक बनाने के लिए दो मजदूर खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन के अंदर चांदी के सिक्के मिले। आरोप है कि मजदूरों ने मकान मालिक को बिना बताए सिक्के अपने पास रख लिए।उन्होंने आपस में सिक्कों का बंटवारा भी कर लिया था। शुक्रवार को दोनों मजदूरों के बीच सिक्कों के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद ही सिक्के मिलने का मामला उजागर हुआ।सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक 65 चांदी के सिक्के बरामद कर कब्जे में लिए हैं। अन्य सिक्कों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है।सीओ अंकित मिश्रा ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। पुरातत्व विभाग को भी सूचना दी जाएगी, ताकि सिक्कों की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व का पता चल सके।