फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Markets decked up for Raksha Bandhan shopping... gifts selling briskly alongside Rakhis.

Sambhal News: रक्षाबंधन की खरीदारी को सजा सजा बाजार... राखियां संग खूब बिक रहे उपहार

Wed, 26 Aug 2026 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 26 Aug 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Markets decked up for Raksha Bandhan shopping... gifts selling briskly alongside Rakhis.
संभल। भाई-बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए बाजार सजकर तैयार हैं। बाजारों में विभिन्न डिजाइन और रंग वाली राखियां और बहनों के लिए उपहार जमकर बिक रहे हैं। इस बार लाइट वाली, रेजिन और स्टोन वाली राखियों की खासी डिमांड है।
विज्ञापन

रक्षाबंधन की खरीदारी से बाजारों में चहल-पहल बढ़ने लगी है। इस बार पारंपरिक, स्टोन और मोती राखियां सबसे अधिक पसंद की जा रही हैं, जबकि बच्चों के लिए स्माइली, कार्टून और खिलौनों वाली राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन लगातार बढ़ा है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार पर स्थानीय बाजारों की रौनक बरकरार है। बाजार में राखियों की कीमत 20 रुपये से शुरू होकर करीब 500 रुपये तक है।
विज्ञापन

व्यापारी संतोष देवल ने बताया कि इस बार स्टोन, मोती, रेजिन और मारवाड़ी राखियों की मांग सबसे अधिक है। इसके अलावा बच्चों के लिए इस बार लाइट वाली राखी भी है। इसमें छोटा सेल लगा है। इसके अलावा स्माइली और खिलौने वाली राखियां भी मौजूद हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

व्यापारी मदन चावला ने बताया कि ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा जरूर है, लेकिन रक्षाबंधन पर अधिकांश ग्राहक दुकान पर आकर ही राखी खरीदना पसंद करते हैं। ग्राहक राखी की डिजाइन, फिनिशिंग और गुणवत्ता देखकर ही खरीदारी करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed