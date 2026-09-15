Sambhal News: गीदड़ों का इलाके में आतंक... दो दिन में 12 लोगों पर किया हमला

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पिछले दो दिनों में करीब 12 ग्रामीण घायल हो चुके हैं, जिनका असमोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उपचार चल रहा है।ग्रामीणों के अनुसार, रविवार सुबह खेतों पर काम करने गए मनीष कुमार पुत्र सतपाल, कमल सिंह पुत्र अमर सिंह, शायवान पुत्र अफसर, आरिस पुत्र आरिफ और उजैफ पुत्र आरिफ पर गीदड़ों ने हमला कर घायल कर दिया।सोमवार सुबह भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। सीमा पत्नी छोटे, सावित्री पत्नी राजेंद्र, सोना पत्नी राजू, राजेंदरी पत्नी महेश, मुन्नी पत्नी फुरकान और फुरकान पुत्र नन्हे समेत अन्य ग्रामीणों पर गीदड़ों ने हमला कर दिया। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीण खेतों में जाने से भी डरने लगे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से गांव और आसपास के खेतों में गीदड़ों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।