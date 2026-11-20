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टीम सबसे पहले अनूपशहर रोड पर स्थित डॉ. भागीरथ के अस्पताल पहुंची। यहां अस्पताल के संचालन और संबंधित दस्तावेज की जांच की गई। इसके बाद चंदौसी रोड स्थित सिटी पैथोलॉजी लैब पर छापा मारा गया। टीम ने यहां भी आवश्यक अभिलेखों की पड़ताल की। इसी क्रम में चंदौसी रोड पर डॉ. सुखबीर के अस्पताल पर भी कार्रवाई की गई। तीनो अस्पतालों को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अचानक देखकर संचालकों में खलबली मच गई। कार्रवाई की भनक लगते ही वे मौके से भाग खड़े हुए।इस कार्रवाई से नगर में चिकित्सा प्रतिष्ठान संचालित करने वालों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद बिना निर्धारित मानकों और आवश्यक अनुमति के चल रहे प्रतिष्ठानों पर सवाल उठने लगे हैं। नोडल अधिकारी डॉ. विराश यादव ने बताया कि विभाग की ओर से संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यह अभियान आगे भी जारी रहने की संभावना है।