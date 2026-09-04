Sambhal News: तीन बाइक सवारों को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, दो की मौत

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सोमवार रात बनियाठेर के भुलाबई और बनियाखेड़ा गांव के सैकड़ों लोग चार कैंटर से राजस्थान के बागड़ स्थित जाहरवीर मंदिर पूजा करने गए थे। भुलाबई निवासी विक्रम अपनी सीएनजी बाइक भी साथ ले गया था। परिजनों ने उसे बाइक ले जाने से मना किया था, लेकिन वह नहीं माना। बुधवार की रात करीब दो बजे विक्रम (23), सौदान (30) और यशपाल प्रजापति (24) पूजा स्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर बाइक से पेट्रोल पंप पर जा रहे थे।गोगामेड़ी-दिल्ली हाईवे पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में यशपाल और विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई। सौदान गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों को तत्काल संयुक्त चिकित्सालय हनुमानगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने यशपाल और विक्रम को मृत घोषित कर दिया।घायल सौदान को हनुमानगढ़ से हायर ट्रामा सेंटर बीकानेर रेफर किया गया था। हालांकि, परिजन उसे मुरादाबाद ले आए। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में सौदान का उपचार चल रहा है। मृतक यशपाल प्रजापति शादी-भंडारों में खाना बनाने का काम करता था। परिवार में मां उमेश देवी हृदय रोगी हैं और वह अपने परिवार में सबसे छोटा तथा अविवाहित था।मृतकों के परिवार में मातममृतक विक्रम शादी-पार्टियों में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम करता था। वह भी अविवाहित था और अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। विक्रम के ताऊ बब्लू उर्फ श्यामलाल ने बताया कि परिवार के सभी लोग पूजा करने गए थे। विक्रम को बाइक ले जाने से मना किया गया था, फिर भी वह उसे लेकर चला गया। इस दुखद घटना के बाद गांव में दोनों युवकों की मौत से कोहराम मचा हुआ है।