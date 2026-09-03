Sambhal News: टायरों से भरा कंटेनर खंती में पलटा, चालक की मौत

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घटना रात करीब 10:30 बजे ले बाई के पास शिवा ढाबे के निकट की है। पुलिस के अनुसार लक्सर से टायर भरकर लखनऊ जा रहा कंटेनर अचानक अनियंत्रित हो गया और हाईवे किनारे खंती में जा पलटा। आशंका है कि चालक को झपकी आ गई थी, जिससे वह स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो बैठा। हादसे की सूचना मिलते ही बनियाठेर पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और चालक केबिन में दब गया था।पुलिस ने रात में ही क्रेन मंगवाई और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल चालक को तुरंत संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव सरवट निवासी शाहिद (64) पुत्र मजीद अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने चालक के मोबाइल से उसके परिजनों को हादसे की सूचना दी।थानाध्यक्ष बोविंद्र कुमार ने बताया कि राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। क्रेन की मदद से चालक को निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। बुधवार सुबह थाने पहुंचे परिजनों ने इसे इत्तेफाकिया हादसा बताया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में सहयोग किया।