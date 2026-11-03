Sambhal News: चंदौसी बार एसोसिएशन का चुनाव कल, मतदान कार्यक्रम में संशोधन

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चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी के वार्षिक चुनाव 2026-27 की चुनाव प्रक्रियाएं एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता, शकील अहमद वारसी, मो. सगीर सैफी, राज बहादुर, लोकेंद्र शर्मा की देखरेख में किया जा रहा है। विज्ञापन

एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि चार नवंबर को जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में चार नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। उन्होंने अधिवक्ता मतदाताओं से समय से उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है। विज्ञापन विज्ञापन

चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी के वार्षिक चुनाव 2026-27 की चुनाव प्रक्रियाएं एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता, शकील अहमद वारसी, मो. सगीर सैफी, राज बहादुर, लोकेंद्र शर्मा की देखरेख में किया जा रहा है।एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि चार नवंबर को जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में चार नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा। उन्होंने अधिवक्ता मतदाताओं से समय से उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है।

चंदौसी। चंदौसी बार एसोसिएशन चंदौसी का चुनाव चार नवंबर को होगा। मतदान कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अध्यक्ष और सचिव समेत अन्य पदों पर मतदान चार नवंबर को सुबह नौ बजे से चार बजे तक होगा। बता दें कि इससे पहले मतदान सुबह नौ बजे से पांच बजे तक होना घोषित किया गया था।