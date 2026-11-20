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मोहम्मद रेहान ने न्यायालय को बताया कि 19 जनवरी 2025 को अरशद 550 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर रंगाई पुताई का काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और उपचार के लिए उसे संभल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे मुरादाबाद के सिविल लाइन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।अरशद के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हयातनगर थाने में शिकायत की। पुलिस की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच 1.50 लाख रुपये में समझौता हुआ था, जिसकी वीडियोग्राफी और समझौता पत्र भी मौजूद है। बाद में मृतक के परिजनों ने 5 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की और मना करने पर झूठे मुकदमे की धमकी दी। इस मामले में कार्रवाई न होने पर मोहम्मद रेहान ने न्यायालय की शरण ली।सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि पठानों वाला मोहल्ला बड़ी मस्जिद निवासी फतह, इमरान, अब्बास, उमर, उवैस, गुलशन जहां, अनस, अरशान, सलमान, रिजवान, शारिक, काशिफ खां, मुनाजिर खां, उवैस, रफत अली खां, बाबू, आरिफ खां और फैजान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामले की जांच कराई जा रही है।