फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Burglary at the homes of real brothers; goods worth lakhs stolen.

Sambhal News: सगे भाइयों के घरों में नकबजनी, लाखों का माल उड़ाया

Sat, 12 Sep 2026 02:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Burglary at the homes of real brothers; goods worth lakhs stolen.
चंदौसी। कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गुरसरी गांव में बृहस्पतिवार रात चोरों ने चार सगे भाइयों के घरों को निशाना बनाया। दो घरों से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी हो गई। हालांकि, दो अन्य घरों में चोर नकब लगाकर भी चोरी करने में नाकाम रहे।
विज्ञापन

पीड़ित हरिओम प्रजापति ने बताया कि चोर रात करीब 2 बजे नकब लगाकर घर में घुसे। उस समय परिवार गहरी नींद में था। सुबह 5 बजे जागने पर उन्हें चोरी का पता चला। चोर उनके संदूक से सोने-चांदी के जेवर और 12 हजार रुपये नकद ले गए। उनके भाई सुरेश के घर से भी जेवरात और 10 हजार रुपये की नकदी चोरी हुई। महावीर और राजपाल के घरों में भी नकब लगाया गया था पर चोर कुछ नहीं ले जा सके। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
विज्ञापन

सूचना मिलने पर पीआरवी मौके पर पहुंची। पीड़ितों ने थाने में अलग-अलग तहरीर दी है। क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। 25 अगस्त को बलकरनपुर में रिंकू के घर से नकदी व जेवरात चोरी हुए थे। 28 अगस्त को कौरेरा गांव में दंपती सोनू और अंशु से लूट हुई थी। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है। उन्होंने कहा कि एक घर में चोरी की पुष्टि हुई है। इस मामले में जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed