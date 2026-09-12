फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Bodies of mother and son found by the roadside; e-rickshaw found overturned nearby.

Sambhal News: सड़क किनारे मिले मां-बेटे के शव पास में पलटा पड़ा था ई-रिक्शा

Sat, 12 Sep 2026 02:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Bodies of mother and son found by the roadside; e-rickshaw found overturned nearby.
बहजोई। बहजोई-संभल मार्ग पर शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे गांव भवन के निकट करीमपुर निवासी महिला नेक्सी (60) व उनके बेटे राकेश (35) सड़क किनारे मृत अवस्था में पड़े मिले। पास ही एक ई रिक्शा पलटा पड़ा था।
विज्ञापन

प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला ई-रिक्शा में किसी वाहन के टक्कर लगने से मां-बेटे की मौत होने का लग रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।
विज्ञापन

मृतक राकेश के भतीजे अमित का कहना था कि सुबह करीब चार बजे उसके चाचा और दादी ई-रिक्शा में बैठकर दवाई लेने के लिए घर से निकले थे। ई-रिक्शा चाचा का ही है। बाद में जानकारी मिली कि चाचा व दादी गांव भवन के निकट सड़क किनारे मृत अवस्था में पड़े हैं। पास में ई-रिक्शा भी पलटा पड़ा है। इससे लग रहा है कि कोई वाहन ई-रिक्शा में टक्कर मार गया। मां-बेटे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ स्तुति सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसा प्रतीत हो रहा है। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed