Sambhal News: कम पड़ गए इंतजाम... बहनों को झेलनी पड़ीं दुश्वारियां
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:56 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:56 AM IST
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संभल। भैयादूज के त्योहार पर बसों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परिवहन निगम द्वारा बसों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जाने के बावजूद यात्रियों को कोई खास राहत नहीं मिल पाई। विशेष रूप से बहनों को यात्रा के दौरान सीट के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी ने बच्चे को खिड़की से अंदर किया तो किसी ने खड़े होकर सफर तय किया।
संभल से मुरादाबाद के लिए 32 रोडवेज बसें चलती हैं। 12 बसें अन्य शहरों के लिए संचालित की जाती हैं। सामान्य दिनों में एक बस दिनभर में चार फेरे लगाती है। त्योहार पर पांच फेरे किए गए। इसके बाद भी यात्रियों को सहूलियत नहीं मिल सकी। रोडवेज बस अड्डे के प्रभारी शंकर पाल ने बताया कि संभल से मुरादाबाद के अलावा हरिद्वार, बुलंदशहर, मेरठ, खुर्जा, अलीगढ़, आगरा आदि स्थानों के लिए भी बसें संचालित हुई हैं।
फेरे बढ़वाने के बाद भी यात्रियों को कुछ असुविधा इसलिए हुई कि बस को पहुंचने में देरी हो गई। देर से आने के पीछे का कारण रास्ते में मिलने वाला जाम है। त्योहार के चलते जाम की स्थिति जगह-जगह रहती है। जो बस बस अड्डे पर पहुंची उसको यात्रियों को बैठाकर भेजने का भी काम किया। देरशाम में जाकर स्थिति सामान्य हुई है।
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वहीं, दूसरी ओर यात्रियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि परिवहन निगम त्योहारों के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं करता है। इसी कारण हर त्योहार पर यात्रियों को ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
क्या बोले यात्री
भैयादूज पर परिवार के साथ मुरादाबाद के लिए रोडवेज बस का बहुत देर तक इंतजार किया। रोडवेज बस अड्डे पर बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लंबे इंतजार के बाद बस में सवार हो सके।
सीमांत शर्मा, यात्री, संभल
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अपनी पत्नी को भैयादूज का त्योहार कराने के लिए संभल आया था। घर वापस जाने के लिए संभल रोडवेज स्टैंड पर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत देर तक इंतजार करने पर दूर-दूर तक बस कहीं नहीं नजर आ रही है।
राजेश गुप्ता, यात्री, देहरादून
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मुझे भाई के यहां मुरादाबाद जाना है। आधा घंटा इंतजार के बाद बस आई और उसमें भी बैठने की जगह नहीं मिली। बस के आते ही आदमी बस में चढ़ जाते हैं लेकिन महिला को भीड़ में जगह ही नहीं मिल रही है।
जमुना, यात्री, सरायतरीन
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भैयादूज पर्व पर अपने भाई के घर आई थी। घर वापस जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर बस का काफी इंतजार करना पड़ा। जो बस आती भी है तो उसमें पहले ही भीड़ हो जाती है। महिलाओं को बस में बैठने में काफी दिक्कत हो रही है।
अशोक देवी, यात्री, मुरादाबाद
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शहर जाम से जूझता रहा
त्योहारी सीजन पर बढ़े यातायात के चलते शहर जाम की समस्या से बुधवार को जूझता दिखाई दिया। जगह-जगह जाम के हालात लगे हुए दिखाई दिए। यातायात पुलिसकर्मी हांफते दिखाई दिए। सुबह से देररात तक यही स्थिति बनी रही। चंदौसी चौराहे पर हर 10 मिनट के बाद जाम लगता दिखाई दिया। यही स्थिति यशोदा चौराहे और चौधरी सराय में दिखाई दी। रोडवेज बस अड्डे के नजदीक भी जाम लगता रहा। दूसरी ओर लोग भी इस जाम की स्थिति से परेशान नजर आए। यातायात पुलिस के प्रभारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि यातायात बढ़ने पर वाहनों को रोका गया। शाम में स्थिति सामान्य हो गई।
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संभल से मुरादाबाद के लिए 32 रोडवेज बसें चलती हैं। 12 बसें अन्य शहरों के लिए संचालित की जाती हैं। सामान्य दिनों में एक बस दिनभर में चार फेरे लगाती है। त्योहार पर पांच फेरे किए गए। इसके बाद भी यात्रियों को सहूलियत नहीं मिल सकी। रोडवेज बस अड्डे के प्रभारी शंकर पाल ने बताया कि संभल से मुरादाबाद के अलावा हरिद्वार, बुलंदशहर, मेरठ, खुर्जा, अलीगढ़, आगरा आदि स्थानों के लिए भी बसें संचालित हुई हैं।
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फेरे बढ़वाने के बाद भी यात्रियों को कुछ असुविधा इसलिए हुई कि बस को पहुंचने में देरी हो गई। देर से आने के पीछे का कारण रास्ते में मिलने वाला जाम है। त्योहार के चलते जाम की स्थिति जगह-जगह रहती है। जो बस बस अड्डे पर पहुंची उसको यात्रियों को बैठाकर भेजने का भी काम किया। देरशाम में जाकर स्थिति सामान्य हुई है।
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वहीं, दूसरी ओर यात्रियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि परिवहन निगम त्योहारों के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं करता है। इसी कारण हर त्योहार पर यात्रियों को ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
क्या बोले यात्री
भैयादूज पर परिवार के साथ मुरादाबाद के लिए रोडवेज बस का बहुत देर तक इंतजार किया। रोडवेज बस अड्डे पर बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लंबे इंतजार के बाद बस में सवार हो सके।
सीमांत शर्मा, यात्री, संभल
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अपनी पत्नी को भैयादूज का त्योहार कराने के लिए संभल आया था। घर वापस जाने के लिए संभल रोडवेज स्टैंड पर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत देर तक इंतजार करने पर दूर-दूर तक बस कहीं नहीं नजर आ रही है।
राजेश गुप्ता, यात्री, देहरादून
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मुझे भाई के यहां मुरादाबाद जाना है। आधा घंटा इंतजार के बाद बस आई और उसमें भी बैठने की जगह नहीं मिली। बस के आते ही आदमी बस में चढ़ जाते हैं लेकिन महिला को भीड़ में जगह ही नहीं मिल रही है।
जमुना, यात्री, सरायतरीन
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भैयादूज पर्व पर अपने भाई के घर आई थी। घर वापस जाने के लिए रोडवेज बस अड्डे पर बस का काफी इंतजार करना पड़ा। जो बस आती भी है तो उसमें पहले ही भीड़ हो जाती है। महिलाओं को बस में बैठने में काफी दिक्कत हो रही है।
अशोक देवी, यात्री, मुरादाबाद
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शहर जाम से जूझता रहा
त्योहारी सीजन पर बढ़े यातायात के चलते शहर जाम की समस्या से बुधवार को जूझता दिखाई दिया। जगह-जगह जाम के हालात लगे हुए दिखाई दिए। यातायात पुलिसकर्मी हांफते दिखाई दिए। सुबह से देररात तक यही स्थिति बनी रही। चंदौसी चौराहे पर हर 10 मिनट के बाद जाम लगता दिखाई दिया। यही स्थिति यशोदा चौराहे और चौधरी सराय में दिखाई दी। रोडवेज बस अड्डे के नजदीक भी जाम लगता रहा। दूसरी ओर लोग भी इस जाम की स्थिति से परेशान नजर आए। यातायात पुलिस के प्रभारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि यातायात बढ़ने पर वाहनों को रोका गया। शाम में स्थिति सामान्य हो गई।