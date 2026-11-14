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घर मे फंदे पर मिला चार माह की गर्भवती का शव,मायके बालो ने लगाया हत्या कर शव लटकाने का आरोप,
गवां।रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव चन्दू नगला में चार माह की गर्भवती महिला का शव मंगलवार की रात 12 बजे के करीब कमरे में दीवार में लगे हुक कर चुनरी के सहारे लटका मिला है।सूचना पर आये मायके बालो ने दहेज के खातिर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है।
क्षेत्र के गांव ईशापुर निवासी तेजपाल सिंह ने बताया उन्होंने अपनी बेटी दीपा की शादी 30 अप्रैल 2025 को चंदूनगला निवासी दीपक के साथ की थी।शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दान-दहेज देने के बावजूद ससुराल पक्ष की अतिरिक्त दहेज की मांग खत्म नहीं हुई।पति दीपक, सास, ससुर और जेठ पर बेटी को लगातार प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।
तेजपाल सिंह ने आगे बताया मंगलवार की रात उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई और बाद में हत्या कर शव घर में फंदे पर लटका दिया।मृतका चार माह की गर्भवती थी।मायके पक्ष के लोगो मे कोहराम मचा है।
थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया महिला की मौत के सही कारण पता करने को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अन्य आरोपो पर जांच की जा रही है।तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।
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