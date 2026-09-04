Sambhal News: आय प्रमाण पत्र गलत देने वाली 11 आंगनबाड़ी की नियुक्ति निरस्त, 7 पर तैनाती

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह कार्रवाई उन आंगनबाड़ी आवेदकों के खिलाफ हुई जिन्होंने गलत आय प्रमाण पत्र लगाए थे। शिकायतों के आधार पर इनकी जांच की गई, जिसमें मामला उजागर हुआ। कार्यवाहक जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सात पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चार पदों पर भर्ती अभी बाकी है। जिलेभर में कुल 203 पदों पर भर्ती की जानी थी। इस बार नगर पालिका बहजोई, नगर पंचायत सिरसी और नरौली में भी आंगनबाड़ी की भर्ती की गई थी।वार्डवार हुई इन भर्तियों में, अकेले इन निकायों में 18 फार्म गलत भरे गए थे। ये फार्म पहले ही निरस्त कर दिए गए थे, जिसके बाद 185 पदों पर भर्ती हुई। हालांकि, इस भर्ती में भी 47 आवेदकों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने तहसील स्तर पर इन मामलों की जांच कराई। जांच में आय प्रमाण गलत पाए गए, जिसके बाद इन आवेदकों की भर्ती निरस्त कर दी गई।कार्रवाई के बाद इनको लगाया गयाब्लॉक गांव कार्रवाई हुई नियुक्ति हुईपवांसा अल्लीपुर बुजुर्ग रेनू शर्मा प्रीति शर्माअसमोली पैंतिया माफी फरहीन माधवीसंभल कैमा संगीता छायासंभल परियावली विनीता सुनीतासंभल खानपुर बंद कंचन संगीतासंभल सिरसी वार्ड 6 शमा परवीन नूरे सबापवांसा लखनपुर रोशनी कैलापवांसा रसूलपुर अंशू सागर रिक्तपवांसा मुजफ्फरपुर मोनी रिक्तअसमोली कुतुबपुर सत्ता पूजा रिक्तसंभल ज्ञानपुर सिसौना ज्योति रिक्त0000गलत आय प्रमाण पत्र बनाने वाले जिम्मेदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे11 नियुक्ति निरस्त होने के बाद आय प्रमाण पत्र बनाने वाले लेखपाल भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। डीएम ने इनकी भूमिका की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इनकी भूमिका स्पष्ट होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी।00000000000आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्ते के भुगतान की जमीनी स्तर पर होगी जांचसंभल। जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों के प्रोत्साहन भत्ते के भुगतान में कथित अनियमितताओं की आशंका के बाद जमीनी स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। सीएमओ ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्साधीक्षकों को यह निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों की प्रोत्साहन राशि के भुगतान में वित्तीय अनियमितताओं और विसंगतियों की शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। अब प्रोत्साहन राशि और भुगतान अभिलेखों का वास्तविक कार्यों के सापेक्ष ब्लॉकवार मिलान कराया जाएगा। इस मिलान के दौरान यदि कोई अंतर या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।