Sambhal News: गोपाल हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

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राजू शर्मा देवापुर, बनियाठेर थाना क्षेत्र का निवासी है। वह बहजोई स्थित निर्माणाधीन जिला पंचायत भवन में चौकीदार के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस मामले में पुलिस पहले संदीप उर्फ सुलदीप शर्मा को भी गिरफ्तार कर चुकी है।गोपाल का शव 30 मई को गांव के बाहर जामुन के पेड़ पर लटका मिला था। शुरुआत में यह मामला आत्महत्या का लग रहा था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लखनऊ की फॉरेंसिक लैब की जांच में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी।छह लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमामृतक के पिता ऋषिपाल की तहरीर पर पांच अगस्त को छह लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले में पांच आरोपी फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 अक्तूबर को कुर्की की उद्घोषणा जारी की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई थी। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।