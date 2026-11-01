Sambhal News: शटडाउन के बाद लाइनमैन की करंट से मौत, बिजली घर पर हंगामा

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परिजनों के अनुसार, रामपाल अपने साथी संतोष के साथ सुबह करीब 11:30 बजे हप्पू के खेत में फॉल्ट सही करने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ा था। उसने शटडाउन के लिए कैला देवी बिजली घर पर एसएसओ से बात की थी। आरोप है कि शटडाउन के बावजूद चाचू नागल की लाइन पर करंट छोड़ दिया गया। करंट लगने से रामपाल झुलसकर जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। असमोली विधानसभा क्षेत्र की विधायक पिंकी यादव भी घटनास्थल पर पहुंचीं। संभल सीओ कुलदीप सिंह ने परिजनों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।मृतक के परिजन शव को लेकर बिजलीघर पहुंचे। उन्होंने करीब चार घंटे तक हंगामा किया। भीड़ को देख आरोपी जेई मौके से फरार हो गया, जबकि एसएसओ बिजलीघर में अंदर बंद हो गए।परिजनों को भरोसा दिया गया है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हंगामा कर रहे ग्रामीण शांत हो गए। इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।कुलदीप सिंह, सीओबिजली निगम की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार को हमने पूरा भरोसा दिया है और हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों से वार्ता की जाएगी।पिंकी यादव, विधायक, असमोली