Sambhal News: मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप

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महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि मंडलाई गांव का यह मंदिर एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहां लंबे समय से विभिन्न हिंदू समाज के लोग पूजा-पाठ करते आ रहे हैं। मंदिर परिसर की भूमि चारों ओर से दीवार से घिरी हुई है और ग्रामीण इसकी देखरेख करते हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।स्थानीय स्तर पर गलत जानकारी देकर प्रशासनिक कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। महासभा ने मंदिर को वाल्मीकि समाज का प्रमुख धार्मिक स्थल बताया। उन्होंने कहा कि यहां होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में सभी हिंदू समाज के लोग शामिल होते हैं।प्रशासन से की जांच की मांगग्रामीणों और महासभा के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की कि मंदिर परिसर की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा या नया निर्माण न होने दिया जाए। उन्होंने पैमाइश संबंधी आदेश को निरस्त कर भूमि पर पूर्व की स्थिति बनाए रखने की मांग की। साथ ही मामले की जांच कर किसी भी पक्ष के हित में आदेश जारी न करने का आग्रह किया। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, प्रेम सिंह, बबलू कुमार, मनवीर कुमार, डोरी लाल, राजपाल, जोगेंद्र सिंह, विक्रम सिंह आदि शामिल थे।