Sambhal News: अभाविप ने दिया धरना.... छात्राओं के मुद्दे उठाए

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ज्ञापन में एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि कॉलेज में छात्राओं से कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए जाने की शिकायत मिली है। इस संबंध में प्राचार्य को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि ऐसा किया जा रहा है तो इसका नियम और शासनदेश दिखाएं. यदि कोई नियम नहीं है तो इसे तत्काल रोका जाए। ज्ञापन में कई अन्य मांगें भी उठाई गई हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद आगे आंदोलन करेगी।धरना प्रदर्शन में विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री दिवाकर बाबरा, विभाग संयोजक पीयूष बिधौलिया, जिला संयोजक अखिलेश श्रीवास्तव, विभाग छात्रा प्रमुख निहारिका दिलेर, कार्यकारिणी सदस्य तान्या, विभाग छात्रा प्रमुख कंचन आदि शामिल रहीं।वर्जनमहाविद्यालय की प्रबंध समिति की अवैतनिक सचिव एवं पालिकाध्यक्ष लता वार्ष्णेय ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं की समस्याएं सुनीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आश्वासन दिया है कि किसी भी छात्रा का अहित नहीं होने दिया जाएगा। -डॉ. रंजना अग्रवाल, कार्यवाहक प्राचार्यायह भी हैं मांगेंएनसीसी की प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट नियमों के अनुसार कराई जाए।पाठ्यक्रम एवं शिक्षकों की स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए।शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसकी व्यवस्था की जाए।कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं और रखरखाव के संबंध में जानकारी दी जाए।एनसीसी छात्राओं की सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जाए।एनसीसी शिविर के आयोजन में अनावश्यक विलंब न किया जाए।