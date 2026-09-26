Sambhal News: विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर 36 लोगों ने किया रक्तदान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीडीओ गोरखनाथ भट्ट उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में सीएमओ तरुण पाठक और सीएमएस राजेंद्र सिंह शामिल थे। सीडीओ गोरखनाथ भट्ट ने फार्मासिस्टों के योगदान को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी के समान महत्वपूर्ण कड़ी हैं।सीएमओ तरुण पाठक ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट चिकित्सकों के साथ बेहतर समन्वय से कार्य करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में भी उनकी भूमिका अहम रहती है।इस आयोजन में छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुईं। इनमें चित्रकला और फर्स्ट एड बॉक्स प्रतियोगिताएं प्रमुख थीं। विद्यार्थियों ने औषधीय पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई। कॉलेज के निदेशक संभव जैन ने इस आयोजन को भावी फार्मासिस्टों के लिए प्रेरणादायक बताया। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र दिए गए।कार्यक्रम में डॉ. हरविंदर सिंह, डॉ. पवन सिंह, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. राजकिशोर, संजीव राठौर, महेश चंद्र गौतम, संजीव कुमार, डॉ. हरेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार, मधुर आर्य, जय किशोर, सतीश तिवारी, महेश चंद्र व एकांशु वशिष्ठ आदि रहे।