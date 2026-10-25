यूपी: दारुल उलूम देवबंद के नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट और चैनल फर्जी, मोहतमिम ने कह दी ये बात
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 25 Oct 2026 12:51 PM IST
सार
Saharanpur News: व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर दारुल उलूम देवबंद के नाम से दर्जनों अकाउंट चल रहे हैं। संस्था के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बताया कि उनकी केवल दो अधिकारिक वेबसाइट हैं।
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विस्तार
सहारनपुर की इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम ने सोशल मीडिया पर उसके नाम से संचालित विभिन्न अकाउंट और चैनलों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। संस्था ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका कोई आधिकारिक अकाउंट या चैनल नहीं है।
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संस्था की ओर से अपनी वेबसाइट जारी किए गए स्पष्टीकरण में कहा गया कि सोशल मीडिया पर दारुल उलूम और दारुल इफ्ता के नाम से चल रहे अकाउंट और चैनलों से संस्थान का कोई संबंध नहीं है। ऐसे माध्यमों से प्रसारित सामग्री को संस्था या उसके दारुल इफ्ता की ओर से जारी की गई जानकारी न माना जाए। धार्मिक मार्गदर्शन के लिए लोगों से आधिकारिक वेबसाइट का ही सहारा लेने की अपील की गई है।
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संस्था के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बताया कि उनकी दो आधिकारिक वेबसाइट हैं। इस पर संस्थान से संबंधित परिचय और घोषणाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि संस्था के नाम से ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट या चैनल न बनाएं, जिनसे उनके संस्थान का आधिकारिक माध्यम होने का भ्रम पैदा हो।