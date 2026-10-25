यूपी: दारुल उलूम देवबंद के नाम से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट और चैनल फर्जी, मोहतमिम ने कह दी ये बात

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सहारनपुर की इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलूम ने सोशल मीडिया पर उसके नाम से संचालित विभिन्न अकाउंट और चैनलों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। संस्था ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका कोई आधिकारिक अकाउंट या चैनल नहीं है।

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संस्था की ओर से अपनी वेबसाइट जारी किए गए स्पष्टीकरण में कहा गया कि सोशल मीडिया पर दारुल उलूम और दारुल इफ्ता के नाम से चल रहे अकाउंट और चैनलों से संस्थान का कोई संबंध नहीं है। ऐसे माध्यमों से प्रसारित सामग्री को संस्था या उसके दारुल इफ्ता की ओर से जारी की गई जानकारी न माना जाए। धार्मिक मार्गदर्शन के लिए लोगों से आधिकारिक वेबसाइट का ही सहारा लेने की अपील की गई है।



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