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धरना:-

-सफाई का ठेका निरस्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम में सफाईकर्मियों का धरना सुबह 10 बजे से।

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खेल:-

-मल्हीपुर रोड स्थित नालंदा वर्ल्ड स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता का मुकाबला सुबह 09 बजे से।

-डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी का ट्रायल सुबह 10 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित मैदान पर युवा क्रिकेट प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।

-सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतरविद्यालीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन दोपहर 02 बजे से।

आज के कार्यक्रम