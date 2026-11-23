Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Mon, 23 Nov 2026 01:13 AM IST
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आज के कार्यक्रम
धरना:-
-सफाई का ठेका निरस्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम में सफाईकर्मियों का धरना सुबह 10 बजे से।
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खेल:-
-मल्हीपुर रोड स्थित नालंदा वर्ल्ड स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता का मुकाबला सुबह 09 बजे से।
-डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी का ट्रायल सुबह 10 बजे से।
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित मैदान पर युवा क्रिकेट प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।
-सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतरविद्यालीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन दोपहर 02 बजे से।
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धरना:-
-सफाई का ठेका निरस्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम में सफाईकर्मियों का धरना सुबह 10 बजे से।
खेल:-
-मल्हीपुर रोड स्थित नालंदा वर्ल्ड स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता का मुकाबला सुबह 09 बजे से।
-डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी का ट्रायल सुबह 10 बजे से।
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित मैदान पर युवा क्रिकेट प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।
-सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतरविद्यालीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन दोपहर 02 बजे से।