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खेल:-

-नालंदा वर्ल्ड स्कूल में जारी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत पहला सेमी फाइनल सुबह 8:30 बजे से।

-डॉ. आंबेेडकर स्टेडियम में मंडलीय खो-खो टीम का चयन ट्रायल दोपहर 12 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित मैदान में युवा क्रिकेट प्रतियोगिता अपराह्न 03 बजे से।

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खादी महोत्सव:-

-नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंपनी बाग में खादी महोत्सव का उद्घाटन सुबह 10 बजे से।

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बैठक:-

-शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर हकीकतनगर स्थित धरना स्थल पर बैठक दोपहर 12 बजे से।

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प्रशिक्षण:-

-चिलकाना के पटनी स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों के प्रशिक्षण का समापन शाम 04 बजे से।

आज के कार्यक्रम