Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 21 Nov 2026 01:17 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेल:-
-नालंदा वर्ल्ड स्कूल में जारी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत पहला सेमी फाइनल सुबह 8:30 बजे से।
-डॉ. आंबेेडकर स्टेडियम में मंडलीय खो-खो टीम का चयन ट्रायल दोपहर 12 बजे से।
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित मैदान में युवा क्रिकेट प्रतियोगिता अपराह्न 03 बजे से।
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खादी महोत्सव:-
-नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंपनी बाग में खादी महोत्सव का उद्घाटन सुबह 10 बजे से।
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बैठक:-
-शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर हकीकतनगर स्थित धरना स्थल पर बैठक दोपहर 12 बजे से।
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प्रशिक्षण:-
-चिलकाना के पटनी स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों के प्रशिक्षण का समापन शाम 04 बजे से।
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खेल:-
-नालंदा वर्ल्ड स्कूल में जारी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत पहला सेमी फाइनल सुबह 8:30 बजे से।
-डॉ. आंबेेडकर स्टेडियम में मंडलीय खो-खो टीम का चयन ट्रायल दोपहर 12 बजे से।
-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित मैदान में युवा क्रिकेट प्रतियोगिता अपराह्न 03 बजे से।
खादी महोत्सव:-
-नेताजी सुभाष चंद्र बोस कंपनी बाग में खादी महोत्सव का उद्घाटन सुबह 10 बजे से।
बैठक:-
-शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर हकीकतनगर स्थित धरना स्थल पर बैठक दोपहर 12 बजे से।
प्रशिक्षण:-
-चिलकाना के पटनी स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों के प्रशिक्षण का समापन शाम 04 बजे से।