Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



सम्मान समारोह:-

-गंगोह रोड स्थित एमआरएस स्कूल में बाबू मुल्कीराज सैनी अवार्ड-2026 का आयोजन सुबह 10 बजे से।

-- -

बैठक:-

-नवरात्र के दिनों में मीट और अंडे की दुकानें बंद करने की मांग को लेकर कलक्ट्रेट में राष्ट्रीय गोर रक्षा दल की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।

-- -

धार्मिक:-

-राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में सुदामा चरित्र राजा परीक्षित मौक्ष कथा विश्राम दोपहर 02 बजे से।

-तल्हेड़ी बुजुर्ग के श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज में वैदिक रामायण कथा शाम 04 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर में रामलीला महोत्सव में केव संवाद और दशरथ मरण का मंचन रात 08 बजे से।

-देवबंद के गांव चंदेना कोली में रामलीला का मंचन रात 08 बजे से।

-गंगोह के पुरातन श्री रामलीला में पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ लीला रात 8:30 बजे से।

-मानवीय कल्याण समिति की ओर से लेबर कॉलोनी में आयोजित रामलीला में राम वनवास का मंचन रात 8:30 बजे से।

-रामलीला भवन चिलकाना रोड में श्रीरामलीला महोत्सव रात 09 बजे से।

-श्री राधा कृष्ण मंदिर क्लब की ओर से गांधी पार्क में आयोजित रामलीला में राम वनवास का मंचन रात 9:30 बजे से।

-- -

कवि सम्मेलन

- मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम में जीआईसी सभागार में स्थानीय कवि सम्मेलन रात 08 बजे से।

आज के कार्यक्रम