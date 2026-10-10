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Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Sat, 10 Oct 2026 01:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 10 Oct 2026 01:45 AM IST
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Today's events
आज के कार्यक्रम
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सम्मान समारोह:-
-गंगोह रोड स्थित एमआरएस स्कूल में बाबू मुल्कीराज सैनी अवार्ड-2026 का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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बैठक:-
-नवरात्र के दिनों में मीट और अंडे की दुकानें बंद करने की मांग को लेकर कलक्ट्रेट में राष्ट्रीय गोर रक्षा दल की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
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धार्मिक:-
-राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में सुदामा चरित्र राजा परीक्षित मौक्ष कथा विश्राम दोपहर 02 बजे से।
-तल्हेड़ी बुजुर्ग के श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज में वैदिक रामायण कथा शाम 04 बजे से।
-चिलकाना के सुल्तानपुर में रामलीला महोत्सव में केव संवाद और दशरथ मरण का मंचन रात 08 बजे से।
-देवबंद के गांव चंदेना कोली में रामलीला का मंचन रात 08 बजे से।
-गंगोह के पुरातन श्री रामलीला में पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ लीला रात 8:30 बजे से।
-मानवीय कल्याण समिति की ओर से लेबर कॉलोनी में आयोजित रामलीला में राम वनवास का मंचन रात 8:30 बजे से।
-रामलीला भवन चिलकाना रोड में श्रीरामलीला महोत्सव रात 09 बजे से।
-श्री राधा कृष्ण मंदिर क्लब की ओर से गांधी पार्क में आयोजित रामलीला में राम वनवास का मंचन रात 9:30 बजे से।
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कवि सम्मेलन
- मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम में जीआईसी सभागार में स्थानीय कवि सम्मेलन रात 08 बजे से।
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