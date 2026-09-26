Saharanpur News: शालीमार एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेन लेट, यात्री परेशान
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:49 AM IST
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मुजफ्फरनगर। शुक्रवार को शालीमार एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेन काफी देर से पहुंची। जिस कारण काफी यात्री वापस चले गए। दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली मेमो एक्सप्रेस ढाई घंटा, दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली हरिद्वार एक्सप्रेस डेढ़ घंटा, राजस्थान के बाड़मेर से जम्मू जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस दो घंटा लेट पहुंची। इस दौरान यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई यात्री तो वापस लौट गए। शाम के समय सहारनपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे भोपा निवासी रिंकू को पता चला कि ट्रेन ढाई घंटा लेट है तो वापस चले गए।उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से रोडवेज सहारनपुर डेढ़ घंटे में पहुंचा देती है और ट्रेन ढाई घंटा लेट है इसलिए वह अब रोडवेज बस से सफर करेंगे। उधर, रेलवे स्टेशन अधीक्षक पवन चौधरी ने कहा कि ट्रेनों के लेट होने के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। संवाद
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