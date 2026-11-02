Saharanpur News: शहर के कई इलाकों में रहेगी एक से चार घंटे बिजली कटौती
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:59 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:59 AM IST
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सहारनपुर। शहर में सोमवार को कई क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी। मेंटेनेंस और निर्माण कार्यों के चलते सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक विभिन्न इलाकों में एक से चार घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
नगरीय अधिशासी अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि जैनबाग बिजलीघर से जुड़े वर्धमान, रायवाला, मुन्नालाल, पुराना जैनबाग, आजाद कॉलोनी, धोबीघाट, खाताखेड़ी, मदनपुरी और निसार रोड फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक कटौती रहेगी। हाकिमपुरा बिजलीघर के गणपति विहार, गोपालपुरा, रामजानपुरा और विश्वास नगर फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। घंटाघर बिजलीघर के खानआलमपुरा फीडर पर दोपहर 12 से एक बजे और एमजीएम रोड फीडर पर तीन से चार बजे तक बिजली नहीं आएगी। अंबाला रोड बिजलीघर के गुरुद्वारा रोड फीडर पर दोपहर 12 से एक बजे, ईदगाह रोड पर एक से दो बजे और ढोलीखाल पर तीन से चार बजे तक कटौती होगी।
मंडी समिति बिजलीघर के इंद्रा चौक फीडर पर दोपहर 12 से एक बजे और बरेलियों का मदरसा फीडर पर तीन से चार बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। आईटीआई-2 बिजलीघर के पैरामाउंट फीडर और मानकमऊ शहरी बिजलीघर के नवादा रोड फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बिजली कटौती रहेगी।
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नगरीय अधिशासी अभियंता गौरव कुमार ने बताया कि जैनबाग बिजलीघर से जुड़े वर्धमान, रायवाला, मुन्नालाल, पुराना जैनबाग, आजाद कॉलोनी, धोबीघाट, खाताखेड़ी, मदनपुरी और निसार रोड फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक कटौती रहेगी। हाकिमपुरा बिजलीघर के गणपति विहार, गोपालपुरा, रामजानपुरा और विश्वास नगर फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। घंटाघर बिजलीघर के खानआलमपुरा फीडर पर दोपहर 12 से एक बजे और एमजीएम रोड फीडर पर तीन से चार बजे तक बिजली नहीं आएगी। अंबाला रोड बिजलीघर के गुरुद्वारा रोड फीडर पर दोपहर 12 से एक बजे, ईदगाह रोड पर एक से दो बजे और ढोलीखाल पर तीन से चार बजे तक कटौती होगी।
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मंडी समिति बिजलीघर के इंद्रा चौक फीडर पर दोपहर 12 से एक बजे और बरेलियों का मदरसा फीडर पर तीन से चार बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। आईटीआई-2 बिजलीघर के पैरामाउंट फीडर और मानकमऊ शहरी बिजलीघर के नवादा रोड फीडर पर सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बिजली कटौती रहेगी।
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