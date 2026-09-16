Saharanpur News: भारतीय स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में उठे कई मुद्दे

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सहारनपुर। भारतीय स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक देहरादून रोड स्थित सभागार में हुई। बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्षता आरके भटनागर ने की। जिला सचिव एसडी शर्मा ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का परिचय कराया। बैठक में एसबीआई के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं के साथ ही उन्हें बैंक की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष आरके भटनागर ने बैंक की चिकित्सा डिस्पेंसरी में सुधार की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। उपाध्यक्ष रामकुमार सिंह और अनिल सिंघल ने डिस्पेंसरी में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध नहीं होने की समस्या रखी। जिला सचिव एसडी शर्मा ने बैंक की ओर से उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का समय से नवीनीकरण कराने की मांग की। सहसचिव अनिल शर्मा ने सुझाव दिया कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पेंशनर्स से नियमित संपर्क बनाए रखें। इस दौरान उपाध्यक्ष रणबीर सिंह, सहसचिव अनिल शर्मा, संजय शर्मा, प्रदीप शर्मा, आरपी शर्मा, एमआई खान, विजय सब्बरवाल आदि मौजूद रहे।