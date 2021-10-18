Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Rs 10 crore in outstanding dues from 15,000 smart meter consumers; preparations underway to disconnect supply.

Saharanpur News: स्मार्ट मीटर के 15 हजार उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ बकाया, कनेक्शन काटने की तैयारी

Mon, 16 Nov 2026 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Rs 10 crore in outstanding dues from 15,000 smart meter consumers; preparations underway to disconnect supply.
सहारनपुर। महानगर में स्मार्ट मीटर से जुड़े करीब 15 हजार उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है। रविवार से बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं पर कनेक्शन काटने की तैयारी शुरू कर दी गई। महानगर में रविवार को विशेष अभियान चलाकर बकायेदारों को कनेक्शन काटने की जानकारी दी गई।
विज्ञापन


विद्युत निगम के सहायक अभियंता संजीव यादव ने बताया कि महानगर में विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर के ई-स्मार्ट डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें करीब 15 हजार उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटर लगे होने के बावजूद उन्होंने बिल जमा नहीं किया है। इन पर करीब 10 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक माह का बकाया लंबित होने के कारण उपभोक्ताओं को चालू माह की अंतिम तिथि तक भुगतान में छूट नहीं मिल पाएगी। बकायेदारों की बिजली स्वतः भी कट सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed