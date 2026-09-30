Saharanpur News: रोडवेज कर्मियों को भी मिले कैशलेस चिकित्सा सुविधा

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संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। परिवहन निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर श्रमिक समाज कल्याण संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मंगलवार को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से प्रबंध निदेशक को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा गया। मांग है कि रोडवेज कर्मियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए।संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद किरण ने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों की कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने मांग की कि जिन संविदा चालक और परिचालकों का रिकॉर्ड सही है, उन्हें नियमित किया जाए। डग्गामार वाहनों के संचालन से सरकार के राजस्व के साथ ही परिवहन निगम की आय भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने, मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने और निगम में निजीकरण बंद करने की मांग की।प्रदेश संयुक्त मंत्री रामेंद्र ने कहा कि रोडवेज के चालक और परिचालक गर्मी, सर्दी और बरसात में लगातार मार्गों पर ड्यूटी करते हैं। इसके बावजूद डीजल औसत और लोड फैक्टर के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है। इस दौरान अमित कुमार, अयोध्या प्रसाद, संजीव कुमार, शिवेंद्र कुमार, प्रवेंद्र कुमार, भीकम सिंह, शिवकुमार, नैन किशोर, तेजपाल सिंह, वेदप्रकाश, संजय राणा आदि रहे।