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शुक्रवार सुबह से ही मौसम साफ रहा। ऐसे में धूप समय से निकल आई। पूर्वाह्न 11 बजे के बाद धूप इतनी चटक रही कि उसमें लगातार अधिक देर तक रहना मुश्किल रहा। इससे पहले रात में भी यदि कंबल ओढ़ें तो गर्मी और न ओढ़ें तो सर्दी की स्थिति रही। पंखा भी चलाना पड़ा। पिछले एक सप्ताह से यही स्थिति बनी हुई है। नवंबर समाप्ति की ओर है। ऐसे में मौसम की यह स्थिति लोगों को हैरान कर रही है।पिछले 15 साल के 21 नवंबर के तापमान पर नजर डाले तो आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। 15 साल में कभी भी 21 नवंबर को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया है। जबकि इस बार यह 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पर्यावरणविद् डॉ. उमर सैफ का कहना है कि दुनियाभर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण भी इसकी एक वजह है।बीते 15 साल का 21 नवंबर का तापमानवर्षन्यूनतम-अधिकतम202620-27202515-25202414-23202313.226.420229.828.5202110-28202008-25201911-26201811-27201711-23201611-28201513-28201411.5-27201309-26.5201212-27.5और जहरीली हुई हवा, एक्यूआई 248 हुआजनपद की हवा फिर से जहरीली हो रही है। शुक्रवार को एक्यूआई बढ़कर 248 पर पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले बृहस्पतिवार को यह 242 पर था। हालांकि सुबह के समय मौसम में शुक्रवार को वह धुआं नजर नहीं आया, जो कई दिन से आ रहा था, लेकिन एक्यूआई 248 दर्ज होना हवा में प्रदूषण की तस्दीक कर रहा है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला के प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि मौसम का यह स्तर खराब श्रेणी में आता है, जो लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है।