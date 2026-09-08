Saharanpur News: उधार के 3.55 लाख मांगने पर पीटा, पांच पर प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:46 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बेहट। गांव फतेहपुर कलां निवासी राजबीर सिंह ने पांच लोगों पर हमला कर नाक की हड्डी तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसकी तहरीर पर आरोपी गांव निवासी अशोक, नीशू, अर्जुन, शिवांक व सिद्धांत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राजबीर का कहना है कि तीन माह पहले अशोक ने बेटी की शादी के लिए 3.20 लाख रुपये उधार मांगे थे। रुपये नहीं होने पर उसने बहन के खाते से अशोक के खाते में रकम दिलाई। इसके अलावा बेहट निवासी लोकेश लाला से 35 हजार रुपये का परचून का सामान भी उधार दिलाया। अशोक ने तीन माह में रकम लौटाने का वादा किया था लेकिन उसने रुपये नहीं लौटाए। आरोप है कि आठ जुलाई रात करीब 8:30 बजे शादी समारोह से लौटते समय नीशू ने उसके साथ गाली-गलौज कर डंडे से हमला कर दिया। अशोक, अर्जुन, शिवांक व सिद्धांत भी इसमें शामिल रहे।
उसे बचाने आए रवि कुमार, चंद्रपाल, तौर्शपाल, शांतिदासी व मोनू को भी पीटा गया। हमले में उसकी की नाक की हड्डी टूट गई और सिर सहित शरीर पर गंभीर चोटें आईं। दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इलाज के बाद छह सितंबर को उसने तहरीर दी। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि लगाए गए आरोपों की सत्यता परखी जा रही है।
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बेहट। गांव फतेहपुर कलां निवासी राजबीर सिंह ने पांच लोगों पर हमला कर नाक की हड्डी तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसकी तहरीर पर आरोपी गांव निवासी अशोक, नीशू, अर्जुन, शिवांक व सिद्धांत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राजबीर का कहना है कि तीन माह पहले अशोक ने बेटी की शादी के लिए 3.20 लाख रुपये उधार मांगे थे। रुपये नहीं होने पर उसने बहन के खाते से अशोक के खाते में रकम दिलाई। इसके अलावा बेहट निवासी लोकेश लाला से 35 हजार रुपये का परचून का सामान भी उधार दिलाया। अशोक ने तीन माह में रकम लौटाने का वादा किया था लेकिन उसने रुपये नहीं लौटाए। आरोप है कि आठ जुलाई रात करीब 8:30 बजे शादी समारोह से लौटते समय नीशू ने उसके साथ गाली-गलौज कर डंडे से हमला कर दिया। अशोक, अर्जुन, शिवांक व सिद्धांत भी इसमें शामिल रहे।
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उसे बचाने आए रवि कुमार, चंद्रपाल, तौर्शपाल, शांतिदासी व मोनू को भी पीटा गया। हमले में उसकी की नाक की हड्डी टूट गई और सिर सहित शरीर पर गंभीर चोटें आईं। दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इलाज के बाद छह सितंबर को उसने तहरीर दी। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि लगाए गए आरोपों की सत्यता परखी जा रही है।
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