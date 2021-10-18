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परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि परीक्षा कराने के लिए सभी केंद्रों पर तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। सहारनपुर में सबसे अधिक 19, मुजफ्फरनगर में 13 और शामली में पांच केंद्र बनाए गए हैं। तीनों जिलों में 7,378 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह दस बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। सुबह नौ बजे से केंद्रों पर एंट्री शुरू होगी। एंट्री से पहले गेट पर अभ्यर्थियों की तलाशी होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को चाहिए कि वह प्रतिबंधित सामग्री जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर सहित कोई भी सामान अंदर लेकर न जाएं। डॉ. राजीव ने बताया कि परीक्षा की निगरानी के लिए केंद्रों पर पर्यवेक्षक रहेंगे। इनमें राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है।परीक्षा का उद्देश्यभारतीय ज्ञान प्रणाली की परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की पारंपरिक ज्ञान-विज्ञान विरासत से जोड़ना है। इसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति, योग विज्ञान, कृषि, गणित, दर्शन और अन्य पारंपरिक ज्ञान क्षेत्रों से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा का हिस्सा बनाने की दिशा में भी इस परीक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।