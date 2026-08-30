Saharanpur News: शाकुंभरी में पानी आने पर श्रद्धालु रोके

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बता दें, कि सिद्धपीठ में पिछले एक माह से शिवालिक पहाड़ियों में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है।इससे श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार बाधित हो रहा है। कई बार तो 24 घंटे के भीतर दो से तीन बार पानी का तेज बहाव आ जाता है।शनिवार शाम करीब पांच बजे शिवालिक पहाड़ियों में तेज बारिश होने की सूचना मिली। इसके साथ ही नदी में पानी बढ़ने की जानकारी मिलते ही शाकंभरी चौकी पुलिस ने तत्काल सायरन बजाकर सभी श्रद्धालुओं और दुकानदारों को अलर्ट किया।पुलिस ने भूरादेव मंदिर के आगे किसी भी श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं दी और उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। इससे पहले जो श्रद्धालु सिद्धपीठ मंदिर में मौजूद थे उन्हें पुलिस ने सुरक्षित रूप से भूरादेव मंदिर तक पहुंचा दिया। काफी देर तक श्रद्धालु भूरादेव मंदिर पर पानी उतरने का इंतजार करते रहे लेकिन जलस्तर कम नहीं हुआ और निराश होकर श्रद्धालु वापस लौट गए।