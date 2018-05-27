ÕðãUÅ (âãUæÚUÙÂéÚU)UÐ àæéé·ý¤ßæÚU ·¤è ¥æÏè ÚUæÌ ×ð´ Õè¿ âÇ¸U·¤ ÂÚU ¹çÙÁ âð ÜÎð ßæãUÙô´ ·¤ô ÚUô·¤Ùð ·¤ô Üð·¤ÚU È¤æòÚU‘ØêÙÚU ·¤æÚU âßæÚU ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ °ß¢ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ ×ð´ ×æÚUÂèÅU ãUæð »§üÐ ¿æÜ·¤ô´ Ùð ÙðÌæ¥ô´ ÂÚU ¥ßñÏ ßâêÜè ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æÌð ãéU° ÂÍÚUæß Öè ç·¤ØæÐ âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ·¤ôÌßæÜè ÂéçÜâ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿è Ìô ÖæÁÂæ ÙðÌæ ÂéçÜâ âð ©UÜÛæ ÂÇ¸ðUÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ôÌßæÜ ¥õÚU °â°âÂè ÂÚU ¥ßñÏ ¹ÙÙ ·¤ÚUæÙð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æÌð ãéU° ã¢U»æ×æ ·¤ÚU çÎØæÐ ¥Ö¼ýÌæ ·¤ÚUÙð ÂÚU ÂéçÜâ Ùð °·¤ ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤ô çãUÚUæâÌ ×ð´ Üð çÜØæ ¥õÚU ©Uâ·¤æ ×ðçÇU·¤Ü ÂÚUèÿæ‡æ ·¤ÚUæØæ, çÁâ×ð´ ÂéçÜâ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU °Ë·¤ôãUÜ ·¤è ÂéçcÅU ãéU§ü, ãUæÜæ¢ç·¤ ÚUæÌ ×ð´ ãUè ©U€Ì ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤ô çÙÁè ×é¿Ü·¤ô´ ÂÚU ÀUôÇ¸U çÎØæ »ØæÐ ©UÏÚU, ÂéçÜâ Ùð ÂˆÍÚUô´ âð ÜÎð ÌèÙ Ç¢UÂÚUô´ ·¤ô Â·¤ÇU¸Ùð ·ð¤ âæÍ ãUè °·¤ ¿æÜ·¤ ·¤ô ç»ÚUÌæÚU ç·¤Øæ ãñUÐ Â·¤Ç¸ðU »° ¿æÜ·¤ â×ðÌ ¿æÚU ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤è »§ü ãñU, ÁÕç·¤ Ç¢UÂÚUô´ ·¤ô âèÁ ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ
ÚUæÌ ·¤ÚUèÕ 12 ÕÁð È¤æòÚU‘ØêÙÚU ·¤æÚU âßæÚU ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ Ùð »¢ÎðßÇ¸U çÌÚUæãðU ·ð¤ Âæâ ¹çÙÁ âð ÜÎð ßæãUÙô´ ·¤ô Õè¿ âÇ¸U·¤ ×ð´ ÚUô·¤ çÜØæÐ §â·¤ô Üð·¤ÚU ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ °ß¢ ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ ·ð¤ Õè¿ ×æÚUÂèÅU ãUô »§üÐ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ Ùð ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ ÂÚU ßâêÜè ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æØæÐ âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ·¤ôÌßæÜè ÂéçÜâ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿è, Ìô ÖæÁÂæ ÙðÌæ ÂéçÜâ âð ©UÜÛæ »°Ð ÖæÁÂæ ÙðÌæ âæãUÕ çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU ¥æçÎ Ùð ·¤ôÌßæÜ ¥õÚU °â°âÂè ÂÚU ¥ßñÏ ¹ÙÙ °ß¢ ¹çÙÁ ·¤æ ÂçÚUßãUÙ ·¤ÚUæÙð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æÌð ãéU° ã¢U»æ×æ ç·¤ØæÐ §âè Õè¿ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ Ùð ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ ÂÚU ÂÍÚUæß ·¤ÚU çÎØæÐ ÂéçÜâ Ùð °·¤ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ ÚUÄØæÁ Âé˜æ ßãUèÎ çÙßæâè ×»ÙÂéÚUæ ÍæÙæ ç×ÁæüÂéÚU ·¤ô çãUÚUæâÌ ×ð´ Üð çÜØæÐ ¥Ö¼ýÌæ ·¤ÚUÙð ÂÚU ÂéçÜâ Ùð °·¤ ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤ô Öè çãUÚUæâÌ ×ð´ çÜØæ ¥õÚU ·¤ôÌßæÜè Üð ¥æ§üÐ ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤æ ×ðçÇU·¤Ü ÂÚUèÿæ‡æ Öè ·¤ÚUæØæ »ØæÐ ·¤ôÌßæÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ×ðçÇU·¤Ü ×ð´ °Ë·¤ôãUÜ ·¤è ÂéçcÅU ãéU§ü ãñUÐ ãUæÜæ¢ç·¤ ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤ô ÚUæÌ ×ð´ ãUè çÙÁè ×é¿Ü·¤ô´ ÂÚU ÀUôÇ¸U çÎØæ »ØæÐ Â·¤Ç¸ðU »° ¿æÜ·¤ ÚUÄØæÁ â×ðÌ ÌèÙ È¤ÚUæÚU ¿æÜ·¤ô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤è »§ü ãñUÐ ·¤ôÌßæÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ×õ·ð¤ âð ç×Üð ÌèÙ Ç¢UÂÚUô´ ·¤ô Öè âèÁ ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ Â·¤Ç¸ðU »° ßæãUÙ ¿æÜ·¤ ÚUÄØæÁ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çÂÀUÜð ·¤§ü çÎÙ âð ·é¤ÀU Üô» Áô ¥ÂÙð ¥æÂ ·¤ô ÖæÁÂæ ·¤æ ÙðÌæ ÕÌæÌð ãñ¢U ßãU ßæãUÙô´ ·¤ô ÚUô·¤·¤ÚU 700 L¤ÂØð ÂýçÌ ßæãUÙ ßâêÜè ·¤ÚU ÚUãðU ÍðÐ àæé·ý¤ßæÚU ·¤è ÚUæÌ ©UâÙð 200 L¤ÂØð ·¤× çÎ° Ìô àæÚUæÕ ·ð¤ Ùàæð ×ð´ ©U€Ì Üô»ô´ Ùð ©Uâ·ð¤ âæÍ ×æÚUÂèÅU ·¤è, çÁââð ¥‹Ø ¿æÜ·¤ô´ ·¤ô »éSâæ ¥æ »Øæ ¥õÚU ©UÙ·ð¤ Õè¿ ×æÚUÂèÅU ãUô »§üÐ
âÖè Üô» ·ñ¤ÚUæÙæ âð ¿éÙæß Âý¿æÚU ·¤ÚU ÜõÅU ÚUãðU ÍðÐ »¢ÎðßÇ¸U çÌÚUæãðU ·ð¤ Âæâ ¹çÙÁ âð ÜÎðU ßæãUÙ Ùð ©UÙ·¤è »æÇ¸Uè ×ð´ âæ§ÇU ×æÚU ÎèÐ âÖè ÕæÜ-ÕæÜ Õ¿ »°Ð ©U‹ãUô´Ùð Ç¢UÂÚU ·¤ô ÚUô·¤·¤ÚU ¿æÜ·¤ ·¤ô ãUÇ¸U·¤æØæ ¥õÚU Ç¢UÂÚU ×ð´ ¹çÙÁ âð â¢Õ¢Ïè ÂýÂ˜æ çÎ¹æÙð ·ð¤ çÜ° ·¤ãUæ, Üðç·¤Ù ©Uâ·ð¤ Âæâ ·¤ô§ü ÂýÂ˜æ ÙãUè´ ÍðÐ ©U‹ãUô´Ùð ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ¥ßñÏ ¹ÙÙ °ß¢ ¹çÙÁ ·ð¤ ÂçÚUßãUÙ ·¤è âê¿Ùæ Îè, Ìô ·¤ôÌßæÜ Ùð ßæãUÙô´ ·¤ô Â·¤ÇU¸Ùð ·ð¤ ÕÁæØ ©UÙ ÂÚU ÂÍÚUæß ·¤ÚUæ çÎØæÐ ÚUãUè ÕæÌ àæÚUæÕ ÂèÙð ·¤è Ìô ç·¤âè Ùð àæÚUæÕ ÙãUè´ Âè ÍèÐ ÂéçÜâ Ùð ÇUæò€ÅUÚU ·¤ô ãUÇ¸U·¤æ ·¤ÚU ÛæêÆUè çÚUÂôÅüU ÕÙßæ§ü ãñUÐ ÕðãUÅU ÂéçÜâ ¥ßñÏ ¹ÙÙ °ß¢ ¹çÙÁ ·¤æ ÂçÚUßãUÙ ÕÇ¸ðU Âñ×æÙð ÂÚU ·¤ÚUæ ÚUãUè ãñUÐ
×é·ð¤àæ ÚUæ‡ææ, ×¢Ç¸UÜ ¥ŠØÿæ ÕðãUÅU (ÖæÁÂæ)
ÌèÙ ×§ü ·¤ô Ç¢UÂÚU ¿æÜ·¤ ÚUæçàæÎ çÙßæâè »æ¢ß ¿·¤ç¹ÁÚUÂéÚU ·¤ô ÚUæSÌð ×ð´ ÚUô·¤·¤ÚU ÖæÁÂæ ÙðÌæ âêØü·¤æ¢Ì ÚUæ‡ææ, ×é·ð¤àæ ÚUæ‡ææ, ¥M¤‡æ àæ×æü ÚUæßæâôÜè Ùð Âæ¢¿ ãUÁæÚU L¤ÂØð ·¤è ßâêÜè ·¤è ÍèÐ ÚUæçàæÎ Ç¢UÂÚU ×ð´ ßñÏ ÂýÂ˜æô´ ÂÚU ¹çÙÁ âæ×»ýè ÖÚU·¤ÚU ÜæØæ Íæ, Üðç·¤Ù ©Uâð ÇUÚUæ Ï×·¤æ ·¤ÚU ßâêÜè ·¤è »§üÐ ÂèçÇ¸UÌ çàæ·¤æØÌ Ùð ©UÙâð çàæ·¤æØÌ ·¤èÐ àæé·ý¤ßæÚU ·¤è ÚUæÌ Öè ÖæÁÂæ ÙðÌæ âæãUÕ çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, ×é·ð¤àæ ÚUæ‡ææ ¥æçÎ Üô»ô´ Ùð ÀéUÅU×ÜÂéÚU ·ð¤ Âæâ çÙ×æü‡ææÏèÙ ÂéÜ ·ð¤ çÜ° ÂˆÍÚU Üð·¤ÚU Áæ ÚUãðU Ç¢UÂÚUô´ ·¤ô ÚUô·¤ ·¤ÚU ¿æÜ·¤ô´ âð ¥ßñÏ ßâêÜè ·¤èÐ °·¤ ¿æÜ·¤ mæÚUæ ·¤× L¤ÂØð çÎ° ÁæÙð ÂÚU ¿æÜ·¤ô´ ¥õÚU ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ ·ð¤ Õè¿ ×æÚUÂèÅU ãéU§üÐ ·¤ôÌßæÜè ·¤è çÁŒâè ×ð´ Ø×éÙæ ÙÎè ·¤è ÌÚUÈ¤ »àÌ ÂÚU Áæ ÚUãðU ÂéçÜâ·¤ç×üØô´ âð Öè ¥Ö¼ýÌæ ·¤è »§üÐ âÖè Ùàæð ×ð´ ÍðÐ °·¤ ÙðÌæ ·¤ô çãUÚUæâÌ ×ð´ Üð·¤ÚU ©Uâ·¤æ ×ðçÇU·¤Ü ÂÚUèÿæ‡æ ·¤ÚUæØæ »Øæ, ©Uâ×ð´ °Ë·¤ôãUÜ ·ð¤ âðßÙ ·¤è ÂéçcÅU ãéU§ü ãñUÐ âæãUÕ çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, çÁÜæ ©UÂæŠØÿæ âôÙð´¼ý ÚUæ‡ææ, ÕðãUÅU ×¢ÇUÜ ¥ŠØÿæ ×é·ð¤àæ ÚUæ‡ææ, ¥L¤‡æ àæ×æü ÚUæßæâõÜè, àØæ×âé¢ÎÚU âñÙè, âêØü·¤æ¢Ì ÚUæ‡ææ ¥æçÎ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ÁèÇUè ×ð´ ÌS·¤ÚUæ ÇUæÜæ »Øæ ãñUÐ
°×Âè çâ¢ãU, ·¤ôÌßæÜè ÂýÖæÚUè çÙÚUèÿæ·¤ ÕðãUÅU
ÕðãUÅ (âãUæÚUÙÂéÚU)UÐ àæéé·ý¤ßæÚU ·¤è ¥æÏè ÚUæÌ ×ð´ Õè¿ âÇ¸U·¤ ÂÚU ¹çÙÁ âð ÜÎð ßæãUÙô´ ·¤ô ÚUô·¤Ùð ·¤ô Üð·¤ÚU È¤æòÚU‘ØêÙÚU ·¤æÚU âßæÚU ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ °ß¢ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ ×ð´ ×æÚUÂèÅU ãUæð »§üÐ ¿æÜ·¤ô´ Ùð ÙðÌæ¥ô´ ÂÚU ¥ßñÏ ßâêÜè ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æÌð ãéU° ÂÍÚUæß Öè ç·¤ØæÐ âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ·¤ôÌßæÜè ÂéçÜâ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿è Ìô ÖæÁÂæ ÙðÌæ ÂéçÜâ âð ©UÜÛæ ÂÇ¸ðUÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ôÌßæÜ ¥õÚU °â°âÂè ÂÚU ¥ßñÏ ¹ÙÙ ·¤ÚUæÙð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æÌð ãéU° ã¢U»æ×æ ·¤ÚU çÎØæÐ ¥Ö¼ýÌæ ·¤ÚUÙð ÂÚU ÂéçÜâ Ùð °·¤ ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤ô çãUÚUæâÌ ×ð´ Üð çÜØæ ¥õÚU ©Uâ·¤æ ×ðçÇU·¤Ü ÂÚUèÿæ‡æ ·¤ÚUæØæ, çÁâ×ð´ ÂéçÜâ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU °Ë·¤ôãUÜ ·¤è ÂéçcÅU ãéU§ü, ãUæÜæ¢ç·¤ ÚUæÌ ×ð´ ãUè ©U€Ì ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤ô çÙÁè ×é¿Ü·¤ô´ ÂÚU ÀUôÇ¸U çÎØæ »ØæÐ ©UÏÚU, ÂéçÜâ Ùð ÂˆÍÚUô´ âð ÜÎð ÌèÙ Ç¢UÂÚUô´ ·¤ô Â·¤ÇU¸Ùð ·ð¤ âæÍ ãUè °·¤ ¿æÜ·¤ ·¤ô ç»ÚUÌæÚU ç·¤Øæ ãñUÐ Â·¤Ç¸ðU »° ¿æÜ·¤ â×ðÌ ¿æÚU ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤è »§ü ãñU, ÁÕç·¤ Ç¢UÂÚUô´ ·¤ô âèÁ ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ
ÚUæÌ ·¤ÚUèÕ 12 ÕÁð È¤æòÚU‘ØêÙÚU ·¤æÚU âßæÚU ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ Ùð »¢ÎðßÇ¸U çÌÚUæãðU ·ð¤ Âæâ ¹çÙÁ âð ÜÎð ßæãUÙô´ ·¤ô Õè¿ âÇ¸U·¤ ×ð´ ÚUô·¤ çÜØæÐ §â·¤ô Üð·¤ÚU ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ °ß¢ ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ ·ð¤ Õè¿ ×æÚUÂèÅU ãUô »§üÐ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ Ùð ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ ÂÚU ßâêÜè ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æØæÐ âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚU ·¤ôÌßæÜè ÂéçÜâ ×õ·ð¤ ÂÚU Âãé¢U¿è, Ìô ÖæÁÂæ ÙðÌæ ÂéçÜâ âð ©UÜÛæ »°Ð ÖæÁÂæ ÙðÌæ âæãUÕ çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU ¥æçÎ Ùð ·¤ôÌßæÜ ¥õÚU °â°âÂè ÂÚU ¥ßñÏ ¹ÙÙ °ß¢ ¹çÙÁ ·¤æ ÂçÚUßãUÙ ·¤ÚUæÙð ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æÌð ãéU° ã¢U»æ×æ ç·¤ØæÐ §âè Õè¿ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ô´ Ùð ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ ÂÚU ÂÍÚUæß ·¤ÚU çÎØæÐ ÂéçÜâ Ùð °·¤ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ ÚUÄØæÁ Âé˜æ ßãUèÎ çÙßæâè ×»ÙÂéÚUæ ÍæÙæ ç×ÁæüÂéÚU ·¤ô çãUÚUæâÌ ×ð´ Üð çÜØæÐ ¥Ö¼ýÌæ ·¤ÚUÙð ÂÚU ÂéçÜâ Ùð °·¤ ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤ô Öè çãUÚUæâÌ ×ð´ çÜØæ ¥õÚU ·¤ôÌßæÜè Üð ¥æ§üÐ ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤æ ×ðçÇU·¤Ü ÂÚUèÿæ‡æ Öè ·¤ÚUæØæ »ØæÐ ·¤ôÌßæÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ×ðçÇU·¤Ü ×ð´ °Ë·¤ôãUÜ ·¤è ÂéçcÅU ãéU§ü ãñUÐ ãUæÜæ¢ç·¤ ÖæÁÂæ ÙðÌæ ·¤ô ÚUæÌ ×ð´ ãUè çÙÁè ×é¿Ü·¤ô´ ÂÚU ÀUôÇ¸U çÎØæ »ØæÐ Â·¤Ç¸ðU »° ¿æÜ·¤ ÚUÄØæÁ â×ðÌ ÌèÙ È¤ÚUæÚU ¿æÜ·¤ô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤è »§ü ãñUÐ ·¤ôÌßæÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ×õ·ð¤ âð ç×Üð ÌèÙ Ç¢UÂÚUô´ ·¤ô Öè âèÁ ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ Â·¤Ç¸ðU »° ßæãUÙ ¿æÜ·¤ ÚUÄØæÁ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çÂÀUÜð ·¤§ü çÎÙ âð ·é¤ÀU Üô» Áô ¥ÂÙð ¥æÂ ·¤ô ÖæÁÂæ ·¤æ ÙðÌæ ÕÌæÌð ãñ¢U ßãU ßæãUÙô´ ·¤ô ÚUô·¤·¤ÚU 700 L¤ÂØð ÂýçÌ ßæãUÙ ßâêÜè ·¤ÚU ÚUãðU ÍðÐ àæé·ý¤ßæÚU ·¤è ÚUæÌ ©UâÙð 200 L¤ÂØð ·¤× çÎ° Ìô àæÚUæÕ ·ð¤ Ùàæð ×ð´ ©U€Ì Üô»ô´ Ùð ©Uâ·ð¤ âæÍ ×æÚUÂèÅU ·¤è, çÁââð ¥‹Ø ¿æÜ·¤ô´ ·¤ô »éSâæ ¥æ »Øæ ¥õÚU ©UÙ·ð¤ Õè¿ ×æÚUÂèÅU ãUô »§üÐ
âÖè Üô» ·ñ¤ÚUæÙæ âð ¿éÙæß Âý¿æÚU ·¤ÚU ÜõÅU ÚUãðU ÍðÐ »¢ÎðßÇ¸U çÌÚUæãðU ·ð¤ Âæâ ¹çÙÁ âð ÜÎðU ßæãUÙ Ùð ©UÙ·¤è »æÇ¸Uè ×ð´ âæ§ÇU ×æÚU ÎèÐ âÖè ÕæÜ-ÕæÜ Õ¿ »°Ð ©U‹ãUô´Ùð Ç¢UÂÚU ·¤ô ÚUô·¤·¤ÚU ¿æÜ·¤ ·¤ô ãUÇ¸U·¤æØæ ¥õÚU Ç¢UÂÚU ×ð´ ¹çÙÁ âð â¢Õ¢Ïè ÂýÂ˜æ çÎ¹æÙð ·ð¤ çÜ° ·¤ãUæ, Üðç·¤Ù ©Uâ·ð¤ Âæâ ·¤ô§ü ÂýÂ˜æ ÙãUè´ ÍðÐ ©U‹ãUô´Ùð ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ¥ßñÏ ¹ÙÙ °ß¢ ¹çÙÁ ·ð¤ ÂçÚUßãUÙ ·¤è âê¿Ùæ Îè, Ìô ·¤ôÌßæÜ Ùð ßæãUÙô´ ·¤ô Â·¤ÇU¸Ùð ·ð¤ ÕÁæØ ©UÙ ÂÚU ÂÍÚUæß ·¤ÚUæ çÎØæÐ ÚUãUè ÕæÌ àæÚUæÕ ÂèÙð ·¤è Ìô ç·¤âè Ùð àæÚUæÕ ÙãUè´ Âè ÍèÐ ÂéçÜâ Ùð ÇUæò€ÅUÚU ·¤ô ãUÇ¸U·¤æ ·¤ÚU ÛæêÆUè çÚUÂôÅüU ÕÙßæ§ü ãñUÐ ÕðãUÅU ÂéçÜâ ¥ßñÏ ¹ÙÙ °ß¢ ¹çÙÁ ·¤æ ÂçÚUßãUÙ ÕÇ¸ðU Âñ×æÙð ÂÚU ·¤ÚUæ ÚUãUè ãñUÐ
×é·ð¤àæ ÚUæ‡ææ, ×¢Ç¸UÜ ¥ŠØÿæ ÕðãUÅU (ÖæÁÂæ)
ÌèÙ ×§ü ·¤ô Ç¢UÂÚU ¿æÜ·¤ ÚUæçàæÎ çÙßæâè »æ¢ß ¿·¤ç¹ÁÚUÂéÚU ·¤ô ÚUæSÌð ×ð´ ÚUô·¤·¤ÚU ÖæÁÂæ ÙðÌæ âêØü·¤æ¢Ì ÚUæ‡ææ, ×é·ð¤àæ ÚUæ‡ææ, ¥M¤‡æ àæ×æü ÚUæßæâôÜè Ùð Âæ¢¿ ãUÁæÚU L¤ÂØð ·¤è ßâêÜè ·¤è ÍèÐ ÚUæçàæÎ Ç¢UÂÚU ×ð´ ßñÏ ÂýÂ˜æô´ ÂÚU ¹çÙÁ âæ×»ýè ÖÚU·¤ÚU ÜæØæ Íæ, Üðç·¤Ù ©Uâð ÇUÚUæ Ï×·¤æ ·¤ÚU ßâêÜè ·¤è »§üÐ ÂèçÇ¸UÌ çàæ·¤æØÌ Ùð ©UÙâð çàæ·¤æØÌ ·¤èÐ àæé·ý¤ßæÚU ·¤è ÚUæÌ Öè ÖæÁÂæ ÙðÌæ âæãUÕ çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, ×é·ð¤àæ ÚUæ‡ææ ¥æçÎ Üô»ô´ Ùð ÀéUÅU×ÜÂéÚU ·ð¤ Âæâ çÙ×æü‡ææÏèÙ ÂéÜ ·ð¤ çÜ° ÂˆÍÚU Üð·¤ÚU Áæ ÚUãðU Ç¢UÂÚUô´ ·¤ô ÚUô·¤ ·¤ÚU ¿æÜ·¤ô´ âð ¥ßñÏ ßâêÜè ·¤èÐ °·¤ ¿æÜ·¤ mæÚUæ ·¤× L¤ÂØð çÎ° ÁæÙð ÂÚU ¿æÜ·¤ô´ ¥õÚU ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥ô´ ·ð¤ Õè¿ ×æÚUÂèÅU ãéU§üÐ ·¤ôÌßæÜè ·¤è çÁŒâè ×ð´ Ø×éÙæ ÙÎè ·¤è ÌÚUÈ¤ »àÌ ÂÚU Áæ ÚUãðU ÂéçÜâ·¤ç×üØô´ âð Öè ¥Ö¼ýÌæ ·¤è »§üÐ âÖè Ùàæð ×ð´ ÍðÐ °·¤ ÙðÌæ ·¤ô çãUÚUæâÌ ×ð´ Üð·¤ÚU ©Uâ·¤æ ×ðçÇU·¤Ü ÂÚUèÿæ‡æ ·¤ÚUæØæ »Øæ, ©Uâ×ð´ °Ë·¤ôãUÜ ·ð¤ âðßÙ ·¤è ÂéçcÅU ãéU§ü ãñUÐ âæãUÕ çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, çÁÜæ ©UÂæŠØÿæ âôÙð´¼ý ÚUæ‡ææ, ÕðãUÅU ×¢ÇUÜ ¥ŠØÿæ ×é·ð¤àæ ÚUæ‡ææ, ¥L¤‡æ àæ×æü ÚUæßæâõÜè, àØæ×âé¢ÎÚU âñÙè, âêØü·¤æ¢Ì ÚUæ‡ææ ¥æçÎ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ÁèÇUè ×ð´ ÌS·¤ÚUæ ÇUæÜæ »Øæ ãñUÐ
°×Âè çâ¢ãU, ·¤ôÌßæÜè ÂýÖæÚUè çÙÚUèÿæ·¤ ÕðãUÅU