ÀéUÅU×ÜÂéÚU (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð S·ê¤Ü âð ƒæÚU ÜõÅU ÚUãUè âæ§ç·¤Ü âßæÚU ç·¤àæôÚUè ·¤ô Îô Øéß·¤ô´ Ùð çÂSÌõÜ çÎ¹æ ·¤ÚU Õæ» ×ð´ ¹è´¿·¤ÚU »ñ¢»ÚðUÂ ç·¤ØæÐ çßÚUôÏ ·¤ÚUÙð ÂÚU »ôÜè ×æÚUÙð ·¤è Ï×·¤è Îè »§üÐ ÇUÚUè âãU×è ç·¤àæôÚUè Ùð ƒæÚU Áæ ·¤ÚU ÕæÌ ÕÌæ§ü Ìô ÂçÚUÁÙ ©Uâð Üð·¤ÚU ÂéçÜâ ¿õ·¤è Âãé¢U¿ðÐ ¥æÚUôÂ ãñU ç·¤ ÎÚUô»æ Ùð ÎêâÚðU Âÿæ âð âéÜãU ·¤ÚUæÙð ·¤è ÕæÌ ·¤ãUÌð ãéU° ÅUÚU·¤æ çÎØæÐ §â·ð¤ ÕæÎ ÂèçÇ¸UÌæ ·¤è ×æ¢ Ùð ·¤ŒÌæÙ ·ð¤ ØãUæ¢ »éãUæÚU Ü»æ§üÐ °â°âÂè ·ð¤ ¥æÎðàæ ÂÚU ÍæÙæ ÂéçÜâ Ùð ÂèçÇ¸UÌæ ·¤ô ç¿ç·¤ˆâèØ ÂÚUèÿæ‡æ ·ð¤ çÜ° ÖðÁÌð ãéU° ÎôÙô¢ ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ â¢Õ¢çÏÌ ÏæÚUæ¥ô´ ×ð´ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚU Üè ãñUÐ
×éÁÈ¤ÚUæÕæÎ ÂéçÜâ ¿õ·¤è ·ð¤ °·¤ »æ¢ß çÙßæâè ×çãUÜæ Ùð °â°âÂè ÕÕÜê ·é¤×æÚU ·¤ô âõ´Âð ÂýæÍüÙæ Â˜æ ×ð´ ÕÌæØæ ç·¤ ©Uâ·¤è vz ßáèüØ ÕðÅUè °·¤ §¢ÅUÚU ·¤æÜðÁ ×ð´ ÂÉ¸UÌè ãñUÐ v} ×§ü ·¤è ÎæðÂãUÚU ßãU S·ê¤Ü âð ¥ÂÙè âæ§ç·¤Ü âð ƒæÚU ÜõÅU ÚUãUè ÍèÐ àæÕÚUèÂéÚU ¥õÚU ¥æ×ßæÜæ ·ð¤ Õè¿ ©Uâ·¤è âæ§ç·¤Ü ·¤è ¿ðÙ ©UÌÚU »§üÐ §âè ÎõÚUæÙ Âæâ ·ð¤ Õæ» âð àæÕÚUèÂéÚU çÙßæâè ÕæÕÚU Âé˜æ Ùâè× ¥õÚU ©Uâ·¤æ °·¤ âæÍè ÕæãUÚU çÙ·¤ÜðÐ ©U‹ãUô´Ùð ç·¤àæôÚUè ·¤ô çÂSÌõÜ çÎ¹æÌð ãéU° ¥æÌ¢ç·¤Ì ç·¤Øæ ¥æñÚU Õæ» ×ð´ ¹è´¿·¤ÚU Üð »°Ð §â·ð¤ ÕæÎ ÎôÙô¢ Ùð ç·¤àæôÚUè âð ÚðUÂ ç·¤ØæÐ §â·ð¤ ÕæÎ »ôÜè ×æÚUÙð ·¤è Ï×·¤è ÎðÌð ãéU° ÎôÙô¢ Øéß·¤ È¤ÚUæÚU ãUô »°Ð ÂèçÇ¸UÌæ ÚUôÌð ãéU° ƒæÚU Âãé¢U¿è ¥õÚU ÂçÚUÁÙô´ ·¤ô ¥æÂÕèÌè âéÙæ§üÐ §â·ð¤ ÕæÎ ÂçÚUÁÙ ÂéçÜâ ¿õ·¤è ×éÁÈ¤ÚUæÕæÎ Âãé¢U¿ð ¥æÚUôÂ ãñU ç·¤ ßãUæ¢ ÌñÙæÌ ÎÚUô»æ Ùð ©U‹ãðU¢ ØãU ·¤ãUÌð ãéU° ÅUÚU·¤æ çÎØæ ç·¤ ßãU ÎêâÚðU Âÿæ âð ©UÙ·¤æ âéÜãUÙæ×æ ·¤ÚUæ Îð»æÐ
§â·ð¤ ÕæÎ ÂèçÇ¸UÌ Âÿæ °â°âÂè ÕÕÜê ·é¤×æÚU âð âãUæÚUÙÂéÚU ×ð´ ç×ÜæÐ ·¤ŒÌæÙ Ùð °â¥ô È¤ÌðãUÂéÚU ·¤ô ©Uç¿Ì ÏæÚUæ¥ô´ ×ð´ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚUÙð ·ð¤ ¥æÎðàæ çÎ°Ð §â·ð¤ ÕæÎ ÂéçÜâ Ùð àæçÙßæÚU ·¤ô ÂèçÇ¸UÌæ ·¤ô ç¿ç·¤ˆâèØ ÂÚUèÿæ‡æ ·ð¤ çÜ° ÖðÁÌð ãéU° ÎôÙô¢ ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ x|{ ÇUè ¥õÚU Âô€âô ¥çÏçÙØ× ·ð¤ ÌãUÌ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚU ÜèÐ °â¥ô ÖæÙê ÂýÌæÂ çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æÚUôçÂØô´ ·¤è ç»ÚUÌæÚUè ·ð¤ çÜ° ÎçÕàæ Îè Áæ ÚUãUè ãñUÐ
ÀéUÅU×ÜÂéÚU (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð S·ê¤Ü âð ƒæÚU ÜõÅU ÚUãUè âæ§ç·¤Ü âßæÚU ç·¤àæôÚUè ·¤ô Îô Øéß·¤ô´ Ùð çÂSÌõÜ çÎ¹æ ·¤ÚU Õæ» ×ð´ ¹è´¿·¤ÚU »ñ¢»ÚðUÂ ç·¤ØæÐ çßÚUôÏ ·¤ÚUÙð ÂÚU »ôÜè ×æÚUÙð ·¤è Ï×·¤è Îè »§üÐ ÇUÚUè âãU×è ç·¤àæôÚUè Ùð ƒæÚU Áæ ·¤ÚU ÕæÌ ÕÌæ§ü Ìô ÂçÚUÁÙ ©Uâð Üð·¤ÚU ÂéçÜâ ¿õ·¤è Âãé¢U¿ðÐ ¥æÚUôÂ ãñU ç·¤ ÎÚUô»æ Ùð ÎêâÚðU Âÿæ âð âéÜãU ·¤ÚUæÙð ·¤è ÕæÌ ·¤ãUÌð ãéU° ÅUÚU·¤æ çÎØæÐ §â·ð¤ ÕæÎ ÂèçÇ¸UÌæ ·¤è ×æ¢ Ùð ·¤ŒÌæÙ ·ð¤ ØãUæ¢ »éãUæÚU Ü»æ§üÐ °â°âÂè ·ð¤ ¥æÎðàæ ÂÚU ÍæÙæ ÂéçÜâ Ùð ÂèçÇ¸UÌæ ·¤ô ç¿ç·¤ˆâèØ ÂÚUèÿæ‡æ ·ð¤ çÜ° ÖðÁÌð ãéU° ÎôÙô¢ ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ â¢Õ¢çÏÌ ÏæÚUæ¥ô´ ×ð´ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚU Üè ãñUÐ
×éÁÈ¤ÚUæÕæÎ ÂéçÜâ ¿õ·¤è ·ð¤ °·¤ »æ¢ß çÙßæâè ×çãUÜæ Ùð °â°âÂè ÕÕÜê ·é¤×æÚU ·¤ô âõ´Âð ÂýæÍüÙæ Â˜æ ×ð´ ÕÌæØæ ç·¤ ©Uâ·¤è vz ßáèüØ ÕðÅUè °·¤ §¢ÅUÚU ·¤æÜðÁ ×ð´ ÂÉ¸UÌè ãñUÐ v} ×§ü ·¤è ÎæðÂãUÚU ßãU S·ê¤Ü âð ¥ÂÙè âæ§ç·¤Ü âð ƒæÚU ÜõÅU ÚUãUè ÍèÐ àæÕÚUèÂéÚU ¥õÚU ¥æ×ßæÜæ ·ð¤ Õè¿ ©Uâ·¤è âæ§ç·¤Ü ·¤è ¿ðÙ ©UÌÚU »§üÐ §âè ÎõÚUæÙ Âæâ ·ð¤ Õæ» âð àæÕÚUèÂéÚU çÙßæâè ÕæÕÚU Âé˜æ Ùâè× ¥õÚU ©Uâ·¤æ °·¤ âæÍè ÕæãUÚU çÙ·¤ÜðÐ ©U‹ãUô´Ùð ç·¤àæôÚUè ·¤ô çÂSÌõÜ çÎ¹æÌð ãéU° ¥æÌ¢ç·¤Ì ç·¤Øæ ¥æñÚU Õæ» ×ð´ ¹è´¿·¤ÚU Üð »°Ð §â·ð¤ ÕæÎ ÎôÙô¢ Ùð ç·¤àæôÚUè âð ÚðUÂ ç·¤ØæÐ §â·ð¤ ÕæÎ »ôÜè ×æÚUÙð ·¤è Ï×·¤è ÎðÌð ãéU° ÎôÙô¢ Øéß·¤ È¤ÚUæÚU ãUô »°Ð ÂèçÇ¸UÌæ ÚUôÌð ãéU° ƒæÚU Âãé¢U¿è ¥õÚU ÂçÚUÁÙô´ ·¤ô ¥æÂÕèÌè âéÙæ§üÐ §â·ð¤ ÕæÎ ÂçÚUÁÙ ÂéçÜâ ¿õ·¤è ×éÁÈ¤ÚUæÕæÎ Âãé¢U¿ð ¥æÚUôÂ ãñU ç·¤ ßãUæ¢ ÌñÙæÌ ÎÚUô»æ Ùð ©U‹ãðU¢ ØãU ·¤ãUÌð ãéU° ÅUÚU·¤æ çÎØæ ç·¤ ßãU ÎêâÚðU Âÿæ âð ©UÙ·¤æ âéÜãUÙæ×æ ·¤ÚUæ Îð»æÐ
§â·ð¤ ÕæÎ ÂèçÇ¸UÌ Âÿæ °â°âÂè ÕÕÜê ·é¤×æÚU âð âãUæÚUÙÂéÚU ×ð´ ç×ÜæÐ ·¤ŒÌæÙ Ùð °â¥ô È¤ÌðãUÂéÚU ·¤ô ©Uç¿Ì ÏæÚUæ¥ô´ ×ð´ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚUÙð ·ð¤ ¥æÎðàæ çÎ°Ð §â·ð¤ ÕæÎ ÂéçÜâ Ùð àæçÙßæÚU ·¤ô ÂèçÇ¸UÌæ ·¤ô ç¿ç·¤ˆâèØ ÂÚUèÿæ‡æ ·ð¤ çÜ° ÖðÁÌð ãéU° ÎôÙô¢ ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ x|{ ÇUè ¥õÚU Âô€âô ¥çÏçÙØ× ·ð¤ ÌãUÌ çÚUÂôÅüU ÎÁü ·¤ÚU ÜèÐ °â¥ô ÖæÙê ÂýÌæÂ çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æÚUôçÂØô´ ·¤è ç»ÚUÌæÚUè ·ð¤ çÜ° ÎçÕàæ Îè Áæ ÚUãUè ãñUÐ