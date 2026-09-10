Saharanpur News: युवक के खाते में आए 4.90 लाख, महाराष्ट्र के दो साइबर फ्रॉड से जुड़े तार

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साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने थाना कुतुबशेर में तहरीर देकर बताया कि समन्वय प्रतिबिंब पोर्टल पर एक बैंक खाते के संबंध में तीन शिकायतें मिली थीं। बैंक से खाते की केवाईसी और स्टेटमेंट हासिल करने पर यह खाता राहुल सिंह के नाम पर पंजीकृत पाया गया। जांच में खाते से जुड़े स्थायी पते का संबंध सहारनपुर से भी सामने आया। जांच में सामने आया कि 20 जनवरी 2025 को इस खाते में दो अलग-अलग साइबर शिकायतों से संबंधित 4.90-4.90 लाख रुपये के लेनदेन का उल्लेख था।इनमें एक शिकायत महाराष्ट्र के मुंबई स्थित मुलुंड पश्चिम थाने में निवेश के नाम पर हुई साइबर ठगी से संबंधित है। दूसरी शिकायत महाराष्ट्र के धुले जिले के आजाद नगर थाने में दर्ज हुई थी। दोनों मामलों में खाते को द्वितीय लेयर के खाते के रूप में दर्शाया गया है। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि खाते में रकम आने के बाद उसे अलग-अलग चेक के माध्यम से जल्द ही निकाल लिया गया। इससे साइबर ठगी की रकम को खाते में रोकने के बजाय आगे खपाए जाने की आशंका जताई गई है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक अभिषेक चौरासिया ने बताया कि ठगी की रकम आने के मामले में राहुल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।म्यूल खाते के इस्तेमाल का आरोपसाइबर सेल की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया सामने आया कि खाता धारक ने अज्ञात साइबर ठगों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से साइबर ठगी की रकम को अपने खाते में मंगवाने और आगे ट्रांजेक्शन करने में सहयोग किया। पुलिस ने इसे म्यूल बैंक खाते के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई है। ऐसे खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध में ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचाने और निकालने के लिए किया जाता है।