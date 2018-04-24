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ÖÁÙ-·¤èÌüÙ ·ð¤ âæÍ àæçÙ ÁØ¢Ìè ×ãUôˆâß ×ÙæØæ
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ÙæÙõÌæ (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð àæçÙ ÁØ¢Ìè ¥æñÚU SÍæÂÙæ çÎßâ ·ð¤ ©UÂÜÿØ ×ð´ çâhÂèÆU Ÿæè àæçÙÏæ× ×ð´ âô×ßæÚU ·¤ô ÖÁÙ ·¤èÌüÙ ¥æñÚU ×¢˜æô‘¿æÚU‡æ ·ð¤ âæÍ Ÿæè àæçÙ ÁØ¢Ìè ×ãUôˆâß ÕÇðU¸ Ïê×Ïæ× âð ×ÙæØæ »ØæÐ ÕæÎ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ Ö¢ÇUæÚðU ×ð´ ŸæhæÜé¥æð´ Ùð Öæð» Ü»æØæÐ
Ù»ÚU ·ð¤ çÎËÜè ÚUôÇU çSÍÌ çâhÂèÆU Ÿæè àæçÙÏæ× ×ð´ àæçÙ ÁØ¢Ìè ×ãUôˆâß ÂÚU ×éØ ØÁ×æÙ ÕÙð Îðß¢ð¼ý ¿õãUæÙ ¥æñÚU ß¢ÎÙæ ¿õãUæÙ Ùð Â¢çÇUÌ ÚUæÁ·é¤×æÚU àæ×æü Ùð ×¢˜æô‘¿æÚU‡æ ·ð¤ âæÍ ãUßÙ-ÂêÁÙ ·¤ÚUæØæÐ ãUçÚUØæ‡ææ çÙßæâè Îðßð¢¼ý ¿õãUæÙ âçãUÌ ¥‹Ø Üæð»æð´ ·ð¤ ÂýØæâô´ âð ãUè çâhÂèÆU Ÿæè àæçÙÏæ× ×¢çÎÚU ·¤æ çÙ×æü‡æ ·¤ÚUæØæ »Øæ ãñUÐ Â¢çÇUÌ ÚUæÁ·é¤×æÚU àæ×æü Ùð âßüÂýÍ× Ö»ßæÙ Ÿæè àæçÙÎðß ·¤è ÂýçÌ×æ ·¤ô ×¢˜æô‘¿æÚU‡æ ¥æñÚU ãUßÙ ÂêÁÙ ·ð¤ âæÍ ßS˜æ ÏæÚU‡æ ·¤ÚUæ°Ð ŸæhæÜé¥ô´ Ùð ÖÁÙ ·¤èÌüÙ ·¤ÚU Ö»ßæÙ àæçÙÎðß âð âé¹ â×ëçh ·¤è ·¤æ×Ùæ ·¤èÐ
Â¢çÇUÌ ÚUæÁ·é¤×æÚU àæ×æü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Ö»ßæÙ àæçÙÎðß ‹ØæØ ·ð¤ ÎðßÌæ ãñ´UÐ ©UÙ·ð¤ ¥æàæèßæüÎ âð ãUè âÖè ·¤è ×Ùô·¤æ×Ùæ°¢ Âê‡æü ãUôÌè ãñ´UÐ àæçÙÏæ× ·¤×ðÅUè ·ð¤ ¥ŠØÿæ Îðßð¢¼ý ¿õãUæÙ ¥æñÚU â¢ØôÁ·¤ ÇUæ. ÚUæ×é·¤×æÚU Âé¢ÇUèÚU âçãUÌ ¥‹Ø ŸæhæÜé¥ô´ Ùð Ö»ßæÙ àæçÙÎðß ·¤è çßàææÜ ×êçÌü ·¤ô ßS˜æ ÏæÚU‡æ ·¤ÚUæÙð âð Âêßü ÌðÜ, ƒæè, ÎêÏ ß ÎãUè ¥æçÎ âð SÙæÙ ·¤ÚUæØæÐ ¥‹Ø ÚUæ’Øô´ âð ¥æ° ŸæhæÜé¥ô´ Ùð Ö»ßæÙ ÂÚU ßS˜æ, È¤Ü ¥æçÎ ¿É¸Uæ·¤ÚU ¥æàæèßæüÎ ÂýæŒÌ ç·¤ØæÐ ÂêÁÙ ·ð¤ ÕæÎ ×¢çÎÚU ÂçÚUâÚU ×ð´ Ö¢ÇUUæÚðU ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ
§â ÎõÚUæÙ ÍæÙæŠØÿæ âéÏèÚU ·é¤×æÚU ©U’ÁßÜ, ¿èÙè ç×Ü Áè°× °âÇUè çâ¢ãU, âéÏèÚU Âé¢ÇUèÚU, ×æÜÌè Îðßè, çßàææÜ, ÁØ »ôÂæÜ ¥æÚUôÇUæ, ×ôçãUÌ ¥æÚUôÇ¸Uæ, Ùð˜æÂæÜ çâ¢ãU ¿õãUæÙ, çÕÁð¢¼ý çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, ÆUæ·é¤ÚU ÚUçß¢¼ý çâ¢ãU, »õÚUß Â¢éÇUèÚU, ¥ÁèÌ ÚUæ‡ææ, ¿¢¼ýÂæÜ, ¥çÙÜ ·é¤×æÚU, Øàæß¢Ì ÚUæ‡ææ, ØéßÚUæÁ ¿õãUæÙ, ×ôãUÙ ÚUæ‡ææ ¹éÇ¸UæÙæ, âéÕôÏ ¿õãUæÙ, ¥çÙÜ ¹éÇU¸æÙæ, ÚUçß¢¼ý, âÌÂæÜ çâ¢ãU, ¥çÙÜ ÚUæ‡ææ, âéÏèÚU ÚUæ‡ææ, ãUæÁè àæ×è× ×¢âêÚUè, çÎÜàææÎ ÚUæ‡ææ, M¤¼ýæÿæ Âé¢ÇUèÚU, ÌãUâèÜÎæÚU ¿¢¼ý·¤æ¢Ìæ, ß¢ÎÙæ, ÇUæ. ÂêÙ× Â¢éÇUèÚU, ÚðU‡æê, ©Uç×üÜæ, âˆØßÌè, Âýßðàæ, ¿×Ù çâ¢ãU, ¥ç×Ì, çÎÙðàæ çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, â§üÎ ¹æÙ, ÇUæ. ×é·ð¤àæ, çßàææÜ àæ×æü, ¥¢·é¤ÚU ÁñÙ, ·é¤×éÎ Âé¢ÇUèÚU, ÚUæÁðàæ ÂæÜ, ×ÌèÙ çâÎ÷Îè·¤è, çÕÁð¢¼ý Âé¢ÇUèÚU, ¥æàæèá, ÏèÚU, çßàææÜ, âôÙê, ÂßÙ »éŒÌæ, Âý×ôÎ ·é¤×æÚU, ·¤ÚUÙñÜ âñÙè, ¥æçÎ ©UÂçSÍÌ ÚUãðUÐ
ÖÁÙ-·¤èÌüÙ ·ð¤ âæÍ àæçÙ ÁØ¢Ìè ×ãUæðˆâß ×ÙæØæ
ÙæÙõÌæ (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð àæçÙ ÁØ¢Ìè ¥æñÚU SÍæÂÙæ çÎßâ ·ð¤ ©UÂÜÿØ ×ð´ çâhÂèÆU Ÿæè àæçÙÏæ× ×ð´ âô×ßæÚU ·¤ô ÖÁÙ ·¤èÌüÙ ¥æñÚU ×¢˜æô‘¿æÚU‡æ ·ð¤ âæÍ Ÿæè àæçÙ ÁØ¢Ìè ×ãUôˆâß ÕÇðU¸ Ïê×Ïæ× âð ×ÙæØæ »ØæÐ ÕæÎ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ Ö¢ÇUæÚðU ×ð´ ŸæhæÜé¥æð´ Ùð Öæð» Ü»æØæÐ
Ù»ÚU ·ð¤ çÎËÜè ÚUôÇU çSÍÌ çâhÂèÆU Ÿæè àæçÙÏæ× ×ð´ àæçÙ ÁØ¢Ìè ×ãUôˆâß ÂÚU ×éØ ØÁ×æÙ ÕÙð Îðß¢ð¼ý ¿õãUæÙ ¥æñÚU ß¢ÎÙæ ¿õãUæÙ Ùð Â¢çÇUÌ ÚUæÁ·é¤×æÚU àæ×æü Ùð ×¢˜æô‘¿æÚU‡æ ·ð¤ âæÍ ãUßÙ-ÂêÁÙ ·¤ÚUæØæÐ ãUçÚUØæ‡ææ çÙßæâè Îðßð¢¼ý ¿õãUæÙ âçãUÌ ¥‹Ø Üæð»æð´ ·ð¤ ÂýØæâô´ âð ãUè çâhÂèÆU Ÿæè àæçÙÏæ× ×¢çÎÚU ·¤æ çÙ×æü‡æ ·¤ÚUæØæ »Øæ ãñUÐ Â¢çÇUÌ ÚUæÁ·é¤×æÚU àæ×æü Ùð âßüÂýÍ× Ö»ßæÙ Ÿæè àæçÙÎðß ·¤è ÂýçÌ×æ ·¤ô ×¢˜æô‘¿æÚU‡æ ¥æñÚU ãUßÙ ÂêÁÙ ·ð¤ âæÍ ßS˜æ ÏæÚU‡æ ·¤ÚUæ°Ð ŸæhæÜé¥ô´ Ùð ÖÁÙ ·¤èÌüÙ ·¤ÚU Ö»ßæÙ àæçÙÎðß âð âé¹ â×ëçh ·¤è ·¤æ×Ùæ ·¤èÐ
Â¢çÇUÌ ÚUæÁ·é¤×æÚU àæ×æü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Ö»ßæÙ àæçÙÎðß ‹ØæØ ·ð¤ ÎðßÌæ ãñ´UÐ ©UÙ·ð¤ ¥æàæèßæüÎ âð ãUè âÖè ·¤è ×Ùô·¤æ×Ùæ°¢ Âê‡æü ãUôÌè ãñ´UÐ àæçÙÏæ× ·¤×ðÅUè ·ð¤ ¥ŠØÿæ Îðßð¢¼ý ¿õãUæÙ ¥æñÚU â¢ØôÁ·¤ ÇUæ. ÚUæ×é·¤×æÚU Âé¢ÇUèÚU âçãUÌ ¥‹Ø ŸæhæÜé¥ô´ Ùð Ö»ßæÙ àæçÙÎðß ·¤è çßàææÜ ×êçÌü ·¤ô ßS˜æ ÏæÚU‡æ ·¤ÚUæÙð âð Âêßü ÌðÜ, ƒæè, ÎêÏ ß ÎãUè ¥æçÎ âð SÙæÙ ·¤ÚUæØæÐ ¥‹Ø ÚUæ’Øô´ âð ¥æ° ŸæhæÜé¥ô´ Ùð Ö»ßæÙ ÂÚU ßS˜æ, È¤Ü ¥æçÎ ¿É¸Uæ·¤ÚU ¥æàæèßæüÎ ÂýæŒÌ ç·¤ØæÐ ÂêÁÙ ·ð¤ ÕæÎ ×¢çÎÚU ÂçÚUâÚU ×ð´ Ö¢ÇUUæÚðU ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ
§â ÎõÚUæÙ ÍæÙæŠØÿæ âéÏèÚU ·é¤×æÚU ©U’ÁßÜ, ¿èÙè ç×Ü Áè°× °âÇUè çâ¢ãU, âéÏèÚU Âé¢ÇUèÚU, ×æÜÌè Îðßè, çßàææÜ, ÁØ »ôÂæÜ ¥æÚUôÇUæ, ×ôçãUÌ ¥æÚUôÇ¸Uæ, Ùð˜æÂæÜ çâ¢ãU ¿õãUæÙ, çÕÁð¢¼ý çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, ÆUæ·é¤ÚU ÚUçß¢¼ý çâ¢ãU, »õÚUß Â¢éÇUèÚU, ¥ÁèÌ ÚUæ‡ææ, ¿¢¼ýÂæÜ, ¥çÙÜ ·é¤×æÚU, Øàæß¢Ì ÚUæ‡ææ, ØéßÚUæÁ ¿õãUæÙ, ×ôãUÙ ÚUæ‡ææ ¹éÇ¸UæÙæ, âéÕôÏ ¿õãUæÙ, ¥çÙÜ ¹éÇU¸æÙæ, ÚUçß¢¼ý, âÌÂæÜ çâ¢ãU, ¥çÙÜ ÚUæ‡ææ, âéÏèÚU ÚUæ‡ææ, ãUæÁè àæ×è× ×¢âêÚUè, çÎÜàææÎ ÚUæ‡ææ, M¤¼ýæÿæ Âé¢ÇUèÚU, ÌãUâèÜÎæÚU ¿¢¼ý·¤æ¢Ìæ, ß¢ÎÙæ, ÇUæ. ÂêÙ× Â¢éÇUèÚU, ÚðU‡æê, ©Uç×üÜæ, âˆØßÌè, Âýßðàæ, ¿×Ù çâ¢ãU, ¥ç×Ì, çÎÙðàæ çâ¢ãU Âé¢ÇUèÚU, â§üÎ ¹æÙ, ÇUæ. ×é·ð¤àæ, çßàææÜ àæ×æü, ¥¢·é¤ÚU ÁñÙ, ·é¤×éÎ Âé¢ÇUèÚU, ÚUæÁðàæ ÂæÜ, ×ÌèÙ çâÎ÷Îè·¤è, çÕÁð¢¼ý Âé¢ÇUèÚU, ¥æàæèá, ÏèÚU, çßàææÜ, âôÙê, ÂßÙ »éŒÌæ, Âý×ôÎ ·é¤×æÚU, ·¤ÚUÙñÜ âñÙè, ¥æçÎ ©UÂçSÍÌ ÚUãðUÐ